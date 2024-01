(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 USLNotizie

Comunicazioni dall'Azienda Usl Toscana nord ovest

Versilia: doni dai Carabinieri ai bambini della Pediatria e ai professionisti dell’ospedale

Lido di Camaiore, 8 gennaio 2023 – Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, una delegazione di Carabinieri, in servizio e in pensione, si è recata

all’ospedale “Versilia” per portare ai bambini ricoverati in Pediatria vari doni, molto apprezzati sia dai piccoli pazienti che dai loro

familiari.

I Carabinieri hanno inoltre incontrato i professionisti della direzione sanitaria e di vari reparti “strategici” dell’ospedale, consegnando

anche a loro alcuni simpatici doni e ricordi dell’Arma.

Gli operatori sanitari hanno ringraziato i Carabinieri per il gradito gesto di stima e vicinanza.

In allegato: alcune foto in Pediatria e con i professionisti dell’ospedale “Versilia”

(sdg)

