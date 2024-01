(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Ue, Ghidoni (Lega): Rivedere normativa su imballaggi

Bruxelles, 8 gennaio – “L’ideologia green non fa i conti con la realtà. Il nuovo regolamento sugli imballaggi, così come proposto dalla Commissione Ue, penalizza le aziende italiane, che tanto hanno già fatto per ridurre l’inquinamento. I dati parlano chiaro: gli obiettivi di riciclo del 70%, fissati per il 2030, in Italia sono già stati raggiunti con sei anni di anticipo. I costi di scelte calate dall’alto non possono ricadere su lavoratori e famiglie, specie in un momento di crisi. Auspico che nel Trilogo, che si terrà nei prossimi giorni, possano essere accolti gli emendamenti di buonsenso che sono stati presentati ai testi finora votati. Sì alla cura dell’ambiente, no a norme e direttive che creano povertà e disoccupazione”.

Lo ha dichiarato Paola Ghidoni, europarlamentare Lega.