BANCA D’ITALIA: Comunicato stampa – Decisioni sui prestiti bancari conferiti in garanzia

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE

Roma, 8 gennaio 2024

DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA

CENTRALE EUROPEA RELATIVE AI PRESTITI BANCARI

CONFERITI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI

FINANZIAMENTO DELL’EUROSISTEMA

Il 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso

di revocare alcune misure in vigore negli schemi relativi ai prestiti bancari aggiuntivi

(Additional Credit Claims, ACC) adottate nel tempo da diverse Banche centrali nazionali

dell’Eurosistema (cfr. press release della BCE). Tale decisione peraltro non modifica lo

schema ACC della Banca d’Italia, che rimarrà in vigore almeno fino alla fine del 2024.

Eventuali successive modifiche saranno comunque comunicate con congruo anticipo.

Inoltre, la Banca d’Italia ha deciso di reintrodurre la soglia di importo minimo di

25.000 euro richiesta al momento del conferimento in garanzia per i prestiti domestici

singolarmente conferiti sia sulla base del regime ordinario delle garanzie sia sulla base degli

schemi ACC, in linea con la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Tale soglia era stata ridotta a zero nel contesto delle misure sulle garanzie adottate in

risposta alla crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia di Coronavirus. La data

di entrata in vigore della nuova soglia sarà comunicata nel corso del 2024, in occasione

della pubblicazione delle modifiche degli atti legali relativi all’attuazione della politica

monetaria.

Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia