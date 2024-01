(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Camera dei Deputati

8 gennaio 2024

Audizioni su inserimento lavorativo donne vittime di violenza, rapporto tra intelligenza artificiale e mercato del lavoro, disposizioni in materia di lavoro

Dirette webtv martedì, mercoledì e giovedì

Martedì 9 gennaio, alle ore 13.30, la Commissione Lavoro svolge l’audizione di rappresentanti di Associazione Telefono rosa, Associazione Libera di vivere, Associazione Unione donne in Italia (Udi), Associazione Spazio donna e di Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sulle disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

Mercoledì 10, in merito all’indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, le seguenti audizioni:

ore 13.30 rappresentanti dell’Associazione Egair;

ore 13.45 Armando Tursi, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Milano;

ore 14 Matteo Flora, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia;

ore 14.15 Giuseppe Attardi, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa.

Giovedì 11, alle ore 14, l’audizione di Cgil, Cisl, Uil e Ugl nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro.

