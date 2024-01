(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Animali, Bonfrisco (Lega), animali ingabbiati e in condizioni disperate in maxi discarica abusiva sequestrata tra Roma e Fiumicino, fare chiarezza

Roma, 8 gen – “Sconvolge il numero di animali ritrovati e tenuti in condizioni disperate nella maxi discarica abusiva sequestrata al confine tra Roma e Fiumicino: in tutto circa 40 cani tenuti in gabbia, feriti, infreddoliti e affamati, oltre ad una colonia felina e tre cavalli; è pertanto urgente una riflessione sull’intreccio tra criminalità, abusivismo e maltrattamento degli animali. Mi complimento con le Forze dell’Ordine sempre attive a proteggere i più deboli, a cominciare dai senza voce. Le indagini dovranno chiarire il fine per cui gli animali venivano tenuti in gabbia in quelle condizioni e se fosse un caso isolato o inserito in una rete ben più ampia. L’Unione Europea ha il compito di sostenere con atti concreti la lotta alle attività illegali legate agli animali che, come riconosciuto dalla Commissione, si verificano spesso su vasta scala e talvolta con potenziali conseguenze devastanti. Dalla difesa degli animali passa anche la sicurezza delle nostre città. Già più volte è stato chiesto alla Commissione Europea di porre il divieto del commercio online di animali, perché costituisce un incentivo alla vendita indiscriminata e senza controllo di esseri definiti senzienti dall’ordinamento giuridico.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e dell’Intergruppo sul Benessere e protezione degli animali presso il Parlamento Europeo.