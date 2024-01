aggiornamento programma di massima 8 – 12 gennaio 2024

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 *sostituisce il precedente

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE RIPRESE PER LA SETTIMANA

Dall’8 al 12 gennaio 2024

Lunedì 8 gennaio

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizioni di rappresentanti di:

Ore 14.00associazione “Amleta APS”, in videoconferenza

Ore 14.20associazione “Artemisia APS”, in videoconferenza

Ore 14.40associazione “RELIVE-Relazioni libere dalle Violenze”

Ore 15.00associazione “Vìola Dauna-Odv”

Ore 15.20cooperativa sociale “BeFree”

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula II piano)

Audizioni nell’ambito dell’approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l’area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta di:

Ore 15.00assessore alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, al demanio e al patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio GheraOre 16.00direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Lazio, Tommaso AureliOre 17.00rappresentanti del Comitato “Valle Galeria Libera”

Ore 18.00ex presidente del consorzio Colari, Manlio CerroniDiretta webtv

Commissioni riunite I Affari costituzionali e III Affari Esteri

(Sala del Mappamondo)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno, di:

Ore 17.15Satvinder Juss, professor of law presso il King’s College di Londra (in videoconferenza); Mario Savino, professore di diritto amministrativo presso l’Università della Tuscia (in videoconferenza); Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi “Roma Tre” (in videoconferenza); Chiara Favilli, professoressa di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli studi di Firenze) (in videoconferenza);

Ore 18.20Fabrizio Bucci, Ambasciatore d’Italia in Albania (in videoconferenza)Diretta webtv (italiano e inglese) e canale satellitare

Martedì 9 gennaio

Commissioni riunite I Affari costituzionali e III Affari Esteri

(Sala del Mappamondo)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno, di:

Ore 10.00Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Enna “Kore” (in videoconferenza); Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Salento; Stefano Manservisi, professore presso la EUI School of Transnational Governance and at Sciences-Po/Paris School for International Affairs (in videoconferenza); Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani presso l’Università di Padova (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università Milano Bicocca (in videoconferenza); Lea Ypi, professor in Political Theory in the Government Department presso la London school of economics (in videoconferenza)

Ore 11.30rappresentanti di Mediterranea Saving Humans e del Tavolo asilo e immigrazione

Ore 12.00rappresentanti di Amnesty International

Ore 12.20Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR

Ore 12.40Antonello Ciervo, componente esecutivo dell’Associazione nazionale Giuristi Democratici

Diretta webtv

Ore 11.30Il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione

(Aula III Commissione)

Audizioni sul tema dell’Intelligenza artificiale di Michael Sellitto, Head of Global Affairs, Anthropic e Cathy Dinas, Chief of Staff, AnthropicDiretta webdirectOre 12.00Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizione di Francesco Maria Chelli, presidente rappresentanti dell’ISTAT

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 13.15Comitato legislazione Camera e Comitato legislazione Senato

(Aula Comitato legislazione Senato)

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione di:

– Prof. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo dell’Università degli studi internazionali di Roma

– Prof. Massimo Luciani, emerito di istituzioni di diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma

(Diretta webtv Senato)

Ore 13.30Commissione XI – Lavoro

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Telefono Rosa, Associazione Libera di Vivere, Associazione Unione Donne in Italia (UDI), Associazione Spazio Donna e della dottoressa Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso

Diretta webdirectCommissione XII – Affari sociali

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell’allattamento al seno, di:

Ore 14.00Angela Giusti, ricercatrice presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità (ISS), e Michele Grandolfo, già direttore del reparto salute della donna e dell’età evolutiva del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’ISS;

Ore 14.25rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e della Società italiana di scienze ostetrico-ginecologo-neonatali (SYRIO).

Diretta webdirectOre 14.00Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula V piano)

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Mercoledì 10 gennaio

Commissione XI – Lavoro

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, audizione di:

Ore 13.30rappresentanti dell’Associazione EGAIR

Ore 13.45Armando Tursi, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Milano

Ore 14.00Matteo Flora, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia

Ore 14.15Giuseppe Attardi, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa

Diretta webdirectOre 14.00Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula V piano)

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) e del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO)

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Commissione XII – Affari sociali

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizioni, in videoconferenza, di:

Ore 14.05Francesco Lisanti, direttore del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza; Livio De Angelis, direttore della Direzione regionale soccorso pubblico e 112 N.U.E. della regione Lazio; Francesca Cortellaro, direttore della struttura complessa Integrazione percorsi di cura ospedale-territorio dell’Agenzia regionale emergenza-urgenza della regione Lombardia; Francesco Venneri, referente regione Toscana per la gestione del rischio clinico;

Ore 14.50rappresentanti della Federazione italiana medicina emergenza-urgenza e catastrofi (FIMEUC)

Diretta webdirectOre 14.15 Commissioni riunite I Affari Costituzionali e III Affari Esteri

(Aula I Commissione)

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno

Diretta webdirectCommissione II – Giustizia

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Atto n. 107) di:

Ore 14.45Giuseppe Santalucia, presidente, Alessandra Maddalena, vicepresidente e Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati;

Ore 15.00Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA);

Ore 15.15Francesco Petrelli, presidente, e Rinaldo Romanelli, segretario dell’Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali (in videoconferenza);

Ore 15.30Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale (in videoconferenza);

Ore 15.45Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense

Diretta webdirectOre 14.45Commissione VIII – Ambiente

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Diretta webdirectOre 14.50Commissione VI – Finanze

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

Diretta webdirectGiovedì 11 gennaio

Ore 13.45Commissione X – Attività produttive

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Diretta webdirectOre 14.00Commissione XI – Lavoro

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro

Diretta webdirectOre 14.00Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

(Palazzo San Macuto – Aula III piano)

Seguito dell’audizione del Ministro dell’interno sulle materie di competenza del Comitato

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Venerdì 12 gennaio

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizioni di:

Ore 9.00rappresentanti dell’associazione “Senza Veli Sulla Lingua APS”

Ore 9.20rappresentanti dell’associazione “Questacittà Odv-Centro Antiviolenza “Spazio Donna”

Ore 9.40Vittoria Doretti, direttrice Area Dipartimentale Azienda USL Toscana Sudest e responsabile Rete Regionale Codice Rosa

Ore 10.00rappresentanti dell’associazione “Differenza Donna APS”, in videoconferenza

Ore 10.20rappresentanti dell’associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, in videoconferenza

Diretta webtv (sistema sperimentale)

* Il programma è stato aggiornato lunedì 8 gennaio alle ore 19.40