CS/CARABINIERI, USIC: “IN SCUOLE ALLIEVI ATTEGGIAMENTI VESSATORI”

*CARABINIERI, USIC: “IN SCUOLE ALLIEVI ATTEGGIAMENTI VESSATORI”*

“Prendiamo atto che sempre più di frequente giungono segnalazioni alle

varie APCSM di comportamenti poco usuali che avvengono presso le scuole

allievi dell’Arma. Dalle segnalazioni si evince che i metodi scolastici

vengono il più delle volte superati da comportamenti goliardici dei vari

Ufficiali e Sottufficiali, detentori di un potere a dir poco assoluto nei

confronti degli allievi. Tutto questo, il più delle volte conosciuto dai

Superiori gerarchici e giustificato con la famosa frase: ‘siamo in una

scuola e dobbiamo insegnare la militarità’. Se ciò fosse vero, dovremmo

affermare che i programmi scolastici sono fallimentari. Oppure che è

disastrosa la gestione di Comando che vige nelle Scuole Allievi. Noi

propendiamo per il fallimento della gestione e della giustificazione, e

riteniamo che nell’insegnare la militarità si debba passare proprio dal

rispetto della persona. Sono ormai per fortuna arcaiche, e solo da battuta,

le frasi come ‘aumenta la paga ai generali e la truppa non si lamenta’.

Crediamo sia giunto il momento di condannare questi stupidi ed inopportuni

atteggiamenti vessatori e trasferire tutti, e ripetiamo tutti, coloro che

non rispettano norme e regolamenti delle Scuole, a partire dai vari

Comandanti, che con il loro drammatico silenzio sicuramente non danno il

buon esempio”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario

Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

*Per info e contatti*

*Antonio Tarallo – Segretario Generale USIC *

https://usicc.it