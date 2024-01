(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 San Marino, lì 6 gennaio 2024

comunicato stampa

Under 22: il Murata si impone con un gol per tempo

L’anno nuovo non inizia nella maniera più dolce per gli Under 22, superati dal Murata nell’anticipo della 14° giornata. La gara di Domagnano, inizialmente molto condizionata dalla nebbia, parte su ritmi non da capogiro. L’incontro si sblocca al 10’: Gega crossa dalla corsia mancina e Zavoli, di testa, scavalca suo malgrado Cervellini, oggi all’esordio stagionale. Un episodio sfortunato al quale i giovani Titani cercano di reagire sfruttando la corsa di D’addario, al rientro dopo l’infortunio rimediato a metà novembre. Il capitano sfrutta gli spazi che si aprono sulla corsia destra per proporre due cross in serie che, però, trovano sempre ben posizionata la retroguardia del Murata. Quest’ultimo prova a sfruttare i piazzati per raddoppiare, riuscendo in un paio di circostanze ad anticipare i difensori biancoazzurri ma senza inquadrare lo specchio della porta. La San Marino Academy torna a farsi pericolosa abbinando qualità e velocità. Valli Casadei – altro esordiente dal 1’ al pari di Simone Riccardi, oltre che dello stesso Cervellini – chiede e ottiene una triangolazione centrale con Famiglietti. Il centravanti prova a spedire il compagno al cospetto di Gueye, protetto dal recupero di Vasconcellos. Restano comunque episodi estemporanei nel flusso di una gara sempre piuttosto bloccata. Una nuova impennata si ha nel finale, quando Santana calibra l’assist per lo scatto profondo di Rodrigues, che scappa alle spalle della difesa titana ma viene fermato da Cervellini, bravissimo nello scegliere il tempo dell’uscita.

Dopo l’intervallo cresce la visibilità e con essa anche la velocità del gioco. Al 5’ Valli Casadei conquista un calcio di punizione dalla tre quarti campo che lui stesso si incarica di battere. La palla viene servita a Famiglietti, che manca l’aggancio a centro area, dando modo alla difesa di sbrogliare, benchè a fatica. Sul ribaltamento, il Murata invoca il rigore per una caduta in area di Rodrigues: l’arbitro Albani allarga le braccia e dice di giocare. La San Marino Academy risale immediatamente. Luvisi spaventa Gueye con un tiro-cross al veleno. Poi, all’ora di gioco, Grieco prima offre e poi nega una grossa chance a Famiglietti sulla punizione scodellata in area da Luvisi: il centrale bianconero buca l’intervento lasciando la palla nelle disponibilità del centravanti biancoazzurro, che però trova il piede dello stesso numero 22 sulla conclusione quasi a botta sicura. È comunque una San Marino Academy decisamente più intraprendente e più sciolta rispetto a quanto mostrato nel primo tempo. Nella ricerca del pari, però, qualche spazio inevitabilmente viene concesso, e in uno di essi prova ad infilarsi Rodrigues su assistenza di Rastelli: l’attaccante prova a calciare a giro, ma Cervellini è attento in traiettoria. Poco dopo ci prova Santana dal limite, mandando alto. L’episodio che complica ulteriormente i piani dei ragazzi di Cecchetti matura a 15’ dal 90’. Una palla persa nella prima impostazione spalanca la porta a Ura, che “litiga” però con il recupero in extremis di Zavoli. La sfera carambola sul corpo di Mattia Sancisi e torna nelle disponibilità dell’attaccante di origini albanesi, che stavolta è implacabile da distanza ravvicinata: tiro forte sul primo palo e nulla da fare per Cervellini. I Titani provano a riversarsi in avanti e gli spazi per i contropiede del Murata naturalmente si dilatano. Rastelli calcia forte da fuori area, mandando alto. Poi è Cunha a cercare il gol a sensazione con una giocata a ‘elastico’ seguita da un mancino a giro: palla che sibila rispetto al palo lungo, ma non entra. Nel recupero Famiglietti fa l’ultimo tentativo per i suoi con un tiro scoccato dall’interno dell’area, troppo alto però per impensierire Gueye. Di là, corner e colpo di testa di Santana dal limite dell’area piccola: la conclusione però è centrale e Cervellini può intervenire. Il Murata ritrova la vittoria ed è momentaneamente quinto, aspettando il Cosmos. La San Marino Academy, invece, è costretta a rimandare almeno di un’altra settimana il ritorno al risultato.

Campionato Sammarinese BKN301, 14. giornata | Murata – San Marino Academy 2-0

MURATA

Gueye; Peters, Gega (dal 64’ Matteoni), Gaiani, Gjorretaj (dal 70’ Ferraro), Santana, Toccaceli (dal 55’ Cunha), Grieco, Brescianini (dal 55’ Rastelli), Vaconcellos, Rodrigues (dal 64’ Ura)

A disposizione: Magnani, Vitaioli

Allenatore: Giuseppe Angelini

SAN MARINO ACADEMY

Cervellini; Zavoli, M. Sancisi, Luvisi, S. Riccardi, Valli Casadei, N. Sancisi (dall’82’ N. Sancisi), Bortolotto (dal 32’ Giocondi (dal 46’ Ciacci)), Sarti (dal 67’ Gatti), D’addario, Famiglietti

A disposizione: Battistini, Severi, De Luca, Solito, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Giuseppe Maccadino e Andrea Righi

Quarto ufficiale: Michele Beltrano

Ammoniti: Santana, Valli Casadei, M. Sancisi, Luvisi

Marcatori: 10’ aut. Zavoli, 75’ Ura

