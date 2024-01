solidarietà – CAEM/Scarfiotti – com stampa n°3/2024 – La Befana dell’ASI

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 comunicato stampa n° 3/2024

IL 6 GENNAIO DEL CAEM/SCARFIOTTI A PIEVE TORINA PER “LA BEFANA DELL’ASI”

La giornata dell’Epifania ha visto a Pieve Torina la donazione del CAEM/Scarfiotti nell’ambito delle iniziative di “ASI Solidale”

Pieve Torina (Macerata) – Una carovana di venti auto d’epoca di soci e consiglieri del circolo CAEM/Lodovico Scarfiotti ha raggiunto la zona SAE di Pieve Torina, uno dei piccoli paesi coinvolti negli eventi sismici del 2016 che hanno sconvolto il centro Italia. Alla presenza del sindaco Alessandro Gentilucci, il presidente del CAEM Mirko Recanatesi ha consegnato una donazione destinata ai bambini ed agli anziani ospitati negli alloggi provvisori in attesa della definitiva ricostruzione. La manifestazione ha avuto visibilità nazionale sui social grazie alla lunga diretta sul canale dell’Automotoclub Storico Italiano, che ha presentato le molte iniziative sul territorio nazionale, compresa questa di Pieve Torina. Un’alta percentuale dei circa 1300 abitanti del paesino a ridosso dell’appennino tra i Monti Sibillini, non sono ancora potuti rientrare nelle loro abitazioni. Malgrado la giornata grigia caratterizzata da una leggera pioggia, la mattinata dell’Epifania è stata contrassegnata dal colore delle auto d’epoca e dal segnale di speranza dell’iniziativa “La Befana dell’ASI” nell’ambito delle attività di ASI Solidale, con il mondo del motorismo d’epoca vicino ai propri territori di riferimento con numerose ed utili iniziative sociali.

Questa la testimonianza del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci: “Invio un saluto ed un ringraziamento al CAEM/Scarfiotti che ha portato oggi un momento di serenità e di felicità per le via della zona SAE, dove si trovano le strutture emergenziali di Pieve Torina. Anche il fatto aver ospitato alcuni cittadini a bordo delle auto d’epoca che hanno attraversato le vie di questa zona ha rappresentato un momento di gioia, vicinanza e condivisione, oltre al gesto lodevole della donazione che sarà sfruttata secondo le volontà del vostro club. A nome mio personale e della comunità di Pieve Torina, il ringraziamento va al club per questa giornata con la speranza di costruire un percorso che possa proseguire nel tempo, magari anche nel periodo estivo, per poter ammirare da noi anche un evento importante di moto d’epoca in un luogo che ha bisogno di attenzione.”

E’ continuata così l’attività del club CAEM/Lodovico Scarfiotti verso queste iniziative sociali. che Durante la stagione il club utilizza e valorizza i magnifici percorsi paesaggistici e culturali per le proprie iniziative per auto e moto d’epoca, perseguendo sempre l’obiettivo di restituire alla comunità e alla popolazione marchigiana l’attenzione con momenti legati al sociale. Tra meno di una settimana, sabato 13 gennaio, l’attività 2024 del CAEM/Scarfiotti avrà inizio con la 17^ edizione di “240 minuti sotto le stelle” che toccherà i territori di San Severino Marche, Castelraimondo, Pioraco, Serravalle di Chienti, Camerino e Serrapetrona.