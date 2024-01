INTEGRAZIONE NEL TESTO DEL COMUNICATO E FOTO IN PIÙ’ Grazie della Pediatria di Lucca a chi ha donato calze della befana ai bambini ricoverati

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 USLNotizie

Grazie della Pediatria di Lucca a chi ha donato calze della befana ai bambini ricoverati

Lucca, 6 gennaio 2024 – La direttrice della struttura di Pediatria dell’ospedale di Lucca Angelina Vaccaro, insieme a tutto il suo personale e alla

direzione ospedaliera, ringrazia tutti coloro che nel giorno dell’Epifania hanno avuto un simpatico e goloso pensiero per i bambini ricoverati in

reparto.

In particolare un ringraziamento alla pasticceria “Pane & Marmellata” di Monte San Quirico che ha donato ai piccoli ricoverati in Pediatria le

calze della befana con i suoi prodotti ai ricoverati.

Grazie anche al presidente, al vicepresidente e agli altri componenti dell’associazione Polisportiva di Capannori, che hanno distribuito calze ai

bambini e al personale presente.

Nelle immagini:

FOTO 1 la proprietaria della pasticceria “Pane & Marmellata”, Francesca, insieme al personale della Pediatria di Lucca;

FOTO 2: i rappresentanti della Polisportiva di Capannori con personale della Pediatria di Lucca.

