Il Tricolore compie 227 anni. Oristano celebra la Giornata nazionale della Bandiera

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 6 GENNAIO 2024

Il Tricolore compie 227 anni. Anche Oristano celebra l’anniversario che ha

ispirato la legge che nel 1996 ha dichiarato il 7 gennaio Giornata

nazionale della Bandiera.

“All’ingresso del Palazzo Campus Colonna un’installazione omaggia il

vessillo che è l’emblema dei valori condivisi dalla nostra comunità –

sottolinea il Sindaco Massimiliano Sanna -. Non a caso il Parlamento volle

questa ricorrenza per onorare il nostro tricolore, la bandiera – come disse

il Presidente Ciampi – delle nostre città, delle nostre case e delle forze

armate, la bandiera che abbiamo amato e che, fortemente, amiamo”.

Il tricolore che sventola nelle sedi delle istituzioni nacque a Reggio

Emilia. Ebbe origini militari e il 7 gennaio 1797 fu adottato dalla

Repubblica cispadana. Nel 1848 diventò il vessillo del Regno di Sardegna

e a partire dal 1861 del Regno d’Italia. Nel 1947 l’Assemblea Costituente

ne definirà la foggia indicandola solennemente nella Costituzione.

Nella porta di ingresso del palazzo comunale tre vetrofanie riassumono il

significato e il messaggio educativo della giornata citando perciò i

simboli della Repubblica: l’inno, l’emblema con stella, ruota dentata,

rami di ulivo e quercia, lo stendardo del Capo dello Stato e innanzitutto il

Tricolore.

“Ma insieme all’articolo 12 della Costituzione ci è piaciuto ricordare un

passaggio del discorso di fine anno del Presidente Mattarella: contribuire

al progresso della Repubblica non può che suscitare orgoglio – evidenzia

il Sindaco -. Ascoltare, partecipare, cercare quel che unisce sono i valori

alla base della nostra convivenza, del senso di cittadinanza e delle

conquiste della democrazia che incoraggiano tutte le generazioni. Verde,

bianco e rosso sono una bella metafora di tutto ciò e quanto celebriamo

con gioia a Oristano rinnova i legami identitari e le diversità, nell’unità,

che ci fanno sentire parte di un’unica Patria”.