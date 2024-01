CS/SINDACATI MILITARI: AL VIA LA STAGIONE CONGRESSUALE USIC

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*SINDACATI MILITARI: AL VIA LA STAGIONE CONGRESSUALE USIC*

“Con il primo congresso regionale tenutosi in Friuli Venezia Giulia ieri (5

gennaio 2024), si apre la stagione congressuale dell’Unione Sindacale

Italiana Carabinieri (USIC). Al neo eletto Segretario Generale Regionale,

Antonio Sutto, e a tutti i dirigenti eletti del Friuli, va il nostro vivo

compiacimento e l’augurio di buon lavoro a tutela dei diritti dei

Carabinieri. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, oggi rappresenta

oltre il 25% totale delle iscrizioni complessive dell’Arma e, grazie al suo

gruppo dirigente, si pone l’obiettivo nel prossimo quadriennio di far

aumentare questo già importante numero di iscrizioni, che lo porta ad

essere fin da subito protagonista nel panorama contrattuale”. Lo comunica,

in una nota, la Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana

Carabinieri (USIC).

