Zuckerberg si prepara all’apocalisse? NDA per un bunker sull’isola hawaiana…

(AGENPARL) - ROMA, 5 Gennaio 2024 - E’ sorprendente che ad ogni lavoratore del bunker da 270 milioni di dollari di Mark Zuckerberg su un’isola hawaiana è stato chiesto di firmare un accordo di non divulgazione e di giurare segretezza. Come riportato da Wired :

Il prezzo di una residenza privata non ha eguali nel settore edile locale, così come il livello di segretezza e sicurezza. “L’unica altra volta in cui lo vedi è quando stai realizzando installazioni militari sicure”, dice un funzionario locale del settore edile vicino al sito. “È molto raro che un progetto privato abbia una NDA allegata.”

L’enorme complesso potrebbe anche essere un’installazione militare: i piani prevedono alloggi per almeno 30 persone, con produzione di cibo, stoccaggio dell’acqua, porte blindate, sistemi di sicurezza avanzati e una struttura medica.

Zuck non è solo in questa tendenza spaventosa per il 2024.

Zuck, che ha guadagnato miliardi dalla Big Tech raccogliendo dati sulle interazioni di quasi tutti gli esseri umani sul pianeta Terra, non è l’unico miliardario a costruire un rifugio per l’apocalisse.

Il tentativo di Peter Thiel di costruire un bunker gigante in Nuova Zelanda è stato rifiutato dalla gente del posto nel 2022 a causa del suo potenziale impatto sul paesaggio. Sebbene non ci siano prove concrete, secondo dataconomy.com circolano voci secondo cui oltre 15 altri miliardari hanno costruito complessi di sopravvivenza avanzati.

Quando i miliardari si preparano dovremmo prestare attenzione.

Qualunque cosa accada nel 2024, la cosa più importante che puoi fare è essere preparato in anticipo con cibo, munizioni, oro e farmaci? Ah a saperlo.