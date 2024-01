Uispress n. 1 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 5 gennaio 2024

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Uispress n. 1 – venerdì 5 gennaio 2024 Anno XLII

La Befana è “on the road” con iniziative sportive Uisp in tutta Italia, per concludere al meglio le festività

L’*Epifania* tutte le feste porta via. Il celebre detto popolare rammenta che questa ricorrenza segna la fine delle vacanze e la ripresa delle attività. Ma con l’Uisp il clima di festa non si esaurisce, anzi. *Tanto divertimento* per grandi e piccini in questo fine settimana, all’insegna di *sport, benessere e socialità*, in tutta Italia. Da Aosta a Enna, passando per tutta la penisola.

Tornei di basket, calcio balilla e sport subacquei, pronti ad indossare muta e pinne, ma anche cappelli e sciarpe, per far sorridere grandi e piccini. Non mancheranno le storiche maratone, iniziative benefiche, biciclettate e spettacoli su pattini a rotelle. I *Comitati territoriali e regionali Uisp* sono pronti a concludere al meglio le festività natalizie

[1] Alias Uisp: al via il settimo anno di tesseramento per persone trans, per concretizzare il diritto allo sport

Nel 2017 l’Uisp ha aperto una strada: gli sportivi che si tesserano hanno il diritto di utilizzare il proprio genere di elezione. La presenza di *persone trans* nello sport sta diventando un tema di grande attualità: atleti ed atlete che provengono da questo percorso iniziano ad essere presenti nelle competizioni a livello internazionale, alimentando la *paura di regole non eque ma anche il rischio di creare nuove discriminazioni*. L’Uisp punta la sua attenzione sullo sport di base e su come facilitare l’accesso per le persone trans. Da molto tempo l’associazione dello sportpertutti si confronta e studia per *accrescere le occasioni di accesso* e per *allargare il diritto alla pratica sportiva*, in questo percorso si inserisce la creazione del tesseramento Alias

[2] Finalmente l’Italia ha un Piano nazionale sul cambiamento climatico. Parla Francesco Turrà

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha approvato, con decreto 434 del 21 dicembre scorso, il *Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici* [3], l’annuncio dell’approvazione è stato dato il 2 gennaio. “La notizia è sicuramente positiva e di buon auspicio per l’anno appena iniziato – commenta *Francesco Turrà, responsabile politiche ambientali Uisp* – ancorché allo stato attuale necessiti di numerosi passaggi per diventare uno strumento effettivamente utile al suo scopo. Sono numerosi gli ambiti evidenziati dal piano, dalla salute ai trasporti passando per l’energia, nei quali lo sport sociale Uisp può dare non solo un contributo, ma anche *rappresentare un interlocutore qualificato per le sue buone pratiche* sviluppate e consolidate negli anni”. Il direttore scientifico dell’ASviS, *Enrico Giovannini*, evidenzia che il piano *non dispone di risorse per l’attuazione*, motivo per cui l’integrazione con i fondi del PNRR o qualsiasi altro strumento di finanziamento disponibile, è fondamentale e necessario per la sua attuazione

[4] Formazione Uisp: al via il ciclo di corsi nazionali per dirigenti e la piattaforma della formazione on demand

L’Uisp apre il 2024 con l’avvio di *un nuovo ciclo di corsi nazionali per dirigenti*: la prima lezione si terrà on-line, con il titolo “Management dello sport: per fare un manager ci vuole cuore”, e si terrà *martedì 9 gennaio 2024*, dalle 18 alle 21.30 e sarà tenuta dal prof. Nicola Donti. Sono inoltre previsti altri appuntamenti di formazione on line per dirigenti* il 16 e il 23 gennaio*. Per il modulo formativo di comunicazione l’appuntamento si terrà in modalità mista, il *19 e 20 febbraio a Roma*. La formazione delle “soft skill” si terrà il *27, 28 e 29 gennaio, in presenza a Bologna*. Parallelamente l’Uisp si sta dotando di una n*uova piattaforma digitale per la formazione delle UDB-Unità Didattiche di Base on demand* ad uso dell’intera rete associativa, con modalità uniche valide per tutti, che a breve sarà in esercizio. La nuova modalità di svolgimento delle UDB on-demand va ad aggiungersi alle modalità già reviste, in presenza e mista. Proseguono, inoltre, i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali

[5] Servizio civile, pubblicato il nuovo bando: domande entro il 15 febbraio. Progetti Uisp in molte città

È ufficialmente aperto il *bando per il servizio civile universale [6],* pubblicato dal *Dipartimento per le politiche giovanili*: 52.236 posti disponibili per i giovani *tra i 18 e 28 anni*, che hanno voglia di mettersi in gioco in Italia e all’estero, in uno dei 194 progetti promossi da *Arci Servizio Civile*. Tra gli enti del terzo settore che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è anche l’Uisp in molte città italiane. *A Roma* è possibile fare domanda di servizio civile presso Uisp nazionale, con 4 posti disponibili su comunicare e organizzare lo sport sociale e per tutti, all’interno del progetto *“Diritti al plurale: promuovere la cultura dei diritti per tutte e tutti” [7]*. La data di scadenza per presentare la domanda è il *15 febbraio 2024. *Ecco le informazioni su come partecipare ai bandi del Servizio civile* Uisp Bologna [8]; Uisp Genova [9]; Uisp Rimini; [10] Uisp Reggio Emilia [11]; Uisp Empoli Valdelsa [12]*

[13] Manovra, Forum terzo settore: “Risposte inadeguate sul sociale”, dichiara la portavoce Vanessa Pallucchi

Quasi nessuna proposta del *Forum terzo settore* è stata accolta. Secondo la *portavoce Vanessa Pallucchi*: “I più gravi problemi sociali del Paese rimangono purtroppo privi di risposte adeguate all’interno di questa *Legge di Bilancio.* Apprezziamo le novità positive presenti nel testo, come l’istituzione del Fondo Unico Disabilità con una dotazione di 552 milioni di euro, e le risorse stanziate per il contrasto alla violenza sulle donne. La fase critica e complessa che stiamo attraversando, in particolare con l’*aumento drammatico delle disuguaglianze*, della povertà e dell’emarginazione sociale, necessita innanzitutto di ingenti investimenti nel sistema di welfare e, in ogni caso, di iniziative che provino a strutturare soluzioni durature”

[14] Tiziano Pesce su Radio Inblu: per il prossimo anno, la pace al primo posto. L’Uisp tra bilanci e prospettive

L’Uisp non si ferma neanche durante le feste: il 23 dicembre *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, è stato ospite a *Radio InBlu*, nel programma di *Ugo Scali*. Dagli appuntamenti Uisp in programma durante il periodo natalizio in tutta Italia, fino ai temi di attualità come il conflitto israelo-palestinese. Con qualche auspicio per il futuro: *bilanci e prospettive* per un anno impegnativo per lo sport sociale e per tutti. “L’Uisp è una *risorsa di sport sociale* che non si ferma mai durante tutto l’anno – spiega Pesce – Oltre alla situazione in Medio Oriente e alla guerra in Ucraina, ci sono altri *50 conflitti* aperti in questo momento nel mondo”. In un anno segnato da tanti conflitti, l’Uisp ha sempre fatto sentire la sua voce, veicolando messaggi sociali attraverso lo sport

[15] Quando il bilancio e lo sport hanno in comune il “sociale”. Premio per la Scuola Sant’Anna di Pisa

Sul podio del premio *”Gigi Guglielmini”* un articolo scientifico che parla anche del *bilancio sociale Uisp*, curato dalla *Scuola Sant’Anna di Pisa*. Nell’articolo scientifico *”Exploring the Impact of Sports on social sustainability: an Italian case”* si parla infatti di sport, dell’impatto sulla sostenibilità e del bilancio sociale Uisp. Il contributo, al quale hanno collaborato due ricercatrici dell’Università Sant’Anna di Pisa, *Nora Annesi* e *Chiara Vassillo*, si è aggiudicato il secondo posto, tra 167 contributi scientifici giunti da tutta italia. Il premio ha la finalità di centrare l’attenzione sull’attività strutturata di condivisione di conoscenze scientifiche, buone prassi e evidenza del valore del volontariato, cercando di creare un connubio e un *legame tra atenei e terzo settore*

[16] Mercoledì 10 gennaio, primo appuntamento del 2024 con il progetto nazionale Sport Point

Parte il nuovo anno e ripartono gli incontri, gratuiti, di consulenza e aggiornamento, proposti dall’Uisp nell’ambito del *progetto nazionale Sport Point*. Il prossimo appuntamento è in programma per *mercoledì 10 gennaio, *dalle ore 18:00 alle 20:00. Tema dell’incontro sarà *”La corretta tenuta dei libri sociali”*. Le associazioni devono garantire trasparenza gestionale: un primo strumento è rappresentato dalla corretta tenuta dei libri sociali. Ma quali sono i libri sociali? Come si redige un verbale? Come si organizzano le assemblee? Come si tiene il libro soci? Per quanto tempo è necessario conservare i libri sociali? Relatrice della consulenza on line sarà la *dottoressa Francesca Colecchia. PER ISCRIVERTI ALL’APPUNTAMENTO DI MERCOLEDI’ 10 GENNAIO CLICCA QUI [17]*

[18] Uisp Acquaviva, i fiumi protagonisti del territorio. I contratti di fiume e la valorizzazione dell’Ombrone

Il 18 e 19 dicembre 2023 si è tenuto *a Napoli*, presso l’*Università Federico II*, il *XII Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume* sul tema “I contratti di fiume, una risorsa per l’Italia”. Una occasione di incontro e di confronto tra attori istituzionali, del mondo imprenditoriale, associativo e delle comunità, per fare il punto dei *risultati raggiunti* e rendere più incisive le *azioni di miglioramento* nella governance dei territori fluviali e costieri. Presente anche l’*Uisp Acquaviva*, rappresentata da *Gianni Russo*, responsabile ambiente del Sda.

Per rendere sempre di più i fiumi protagonisti delle città, l’Uisp collabora alla realizzazione del progetto “*Grosseto città di fiume*”, per la valorizzazione della valle del *fiume Ombrone. *Parla* Maurizio Zaccherotti*

[19] Domenica 21 gennaio a Roma torna la Corsa di Miguel. Al via anche la Strantirazzismo di 3 km

Già il nome dice tutto: Strantirazzismo. Come dire: *antirazzisti non basta, vogliamo essere strantirazzisti*. E dire no a qualsiasi muro, barriera, discriminazione. L’Uisp Roma, organizzatrice dell’evento insieme con il Club Atletico Centrale, farà come sempre gli onori di casa *domenica 21 gennaio* alla partenza dove si raduneranno tante associazioni. “Siamo molto felici, come Uisp Roma, di rinnovare la nostra partecipazione alla Corsa di Miguel – afferma *Simone Menichetti, presidente Uisp Roma *- Difesa dei diritti, inclusione, sport e cittadinanza sono un terreno d’azione classico per la Uisp”. La conferenza stampa di presentazione si terrà a Roma, *giovedì 11 gennaio alle ore 11, all’Auditorium Ara Pacis in via di Ripetta 190*

[20] La danza classica dello Schiaccianoci sui pattini a rotelle, in uno spettacolo storico a Reggio Emilia

Al *PalaFanticini di Reggio Emilia*, sabato 6 gennaio il debutto del balletto patrocinato dal *Comitato Uisp* e dalla *Regione Emilia Romagna*.

Uno spettacolo di pattinaggio per iniziare l’anno nuovo con le magiche atmosfere dello *Schiaccianoci*. Il celebre balletto porta la danza classica sui pattini a rotelle. Dunque, grande attesa in casa dell’associazione *Olimpia Viano*, affiliata Uisp, per lo spettacolo presentato dal gruppo coreografico *Skating Art* con la coreografia e la regia di *Marco Guion*. Ci saranno alcuni aspetti particolari che faranno immergere il pubblico nelle atmosfere natalizie tipiche di uno spettacolo storico. L’appuntamento è alle 20.30, per vivere la bellissima storia d’amore di Clara e del suo principe Schiaccianoci

[21] Motobefana Uisp Perugia: l’iniziativa benefica tra solidarietà e centralità della persona

Nel giorno dell’*Epifania*, torna a *Perugia la 27^ edizione della Motobefana Uisp*, organizzata dal comitato regionale *Uisp Umbria* e dal settore di attività *Uisp Umbria Motorismo*. Il motoraduno a scopo benefico è aperto a tutti i motociclisti che vorranno dare il loro contributo all’evento che si svolgerà su tre percorsi. L’arrivo è previsto nella residenza protetta per anziani *“Il Monastero”* a Collazzone, dove seguirà la consegna dei doni: un sollevamalati elettrico per la struttura e le immancabili calze perugina. La Motobefana è la concreta espressione dei valori di *solidarietà* e *partecipazione attiva* dei cittadini che Uisp condivide con la cooperativa sociale “Il Monastero”, per garantire diritto di cittadinanza e centralità della persona

[22] Contrastare la sedentarietà: nuovo protocollo d’intesa per Uisp Calabria e Università Magna Græcia

Nella sede del Rettorato dell’Università di Catanzaro, l’*Uisp Calabria ha siglato *un importante Protocollo d’intesa con* il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università “Magna Græcia”, C.d.L. di Scienze Motorie*. Il presidente regionale Uisp, *Giuseppe Cosimo Marra*, e il direttore del dipartimento, *Pasquale Mastroroberto*, hanno firmato l’accordo che ha l’obiettivo di promuovere congiuntamente, su tutto il territorio regionale, una serie di interventi finalizzati a *contrastare la sedentarietà* e promuovere stili di vita salutari

[23] Il Forum del terzo settore per l’amministrazione condivisa: un questionario per enti e associazioni

*L’Agenzia per la coesione territoriale* ha avviato, *in collaborazione con il Forum nazionale terzo settore*, un primo progetto di ricerca di respiro nazionale su “Terzo settore e pubblica amministrazione: analisi quali-quantitativa del rapporto tra privato sociale ed enti pubblici”, che mira ad indagare le relazioni PPAA – ETS, con un particolare focus relativo alle esperienze, laddove presenti, di *amministrazione condivisa*. Per questo il Forum terzo settore invita le organizzazioni alla compilazione di *un questionario [24]* e alla sua diffusione presso gli enti della propria rete. Il Forum prevede inoltre la possibilità, al termine del questionario, di dare la disponibilità per una intervista per ulteriori approfondimenti e per far sentire la propria voce. *I termini per la raccolta dei questionari scadono il 15/01/2024*

[25] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

[26] Comunicazione Uisp: le news più lette negli ultimi sette giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: l’assistenza per i dirigenti sportivi di base sulle nuove normative; il progetto *Porte Aperte nell’istituto minorile Fornelli di Uisp Bari*; il tesseramento *Alias Uisp* per persone trans giunge al 7° anno di tesseramento; transizione legislativa con l’*Agenda Uisp 2024*; le news più lette della scorsa settimana

