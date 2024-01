(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 USLNotizie

Pediatria Livorno, in reparto i doni della befana consegnati dai gruppi di tifosi amaranto “Prima linea 1915” e “Brigata Seleuco Tronieri”

LIVORNO, 5 gennaio 2024 – Nuovo giornata di calze e dolciumi per i piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria di Livorno grazie ai doni consegnati

dai gruppi “Prima linea 1915” e “Brigata Seleuco Tronieri” appartenenti alla tifoseria organizzata amaranto della Curva Nord del Livorno.

Ad accoglierli il dottor Andrea Petracchi assieme alla coordinatrice infermieristica Elena Wust. “Anche oggi – dicono – siamo stati

letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno

passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e

distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

Domani attorno alle 12 è previsto l’arrivo in reparto della Befana con l’autoscala dei Vigili del Fuoco. (pp)

