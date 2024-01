(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 USLNotizie

Massa Carrara: il cordoglio dell’Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa di Mauro Balloni

Massa, 5 gennaio 2024 – L’Azienda USL Toscana nord ovest si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mauro Balloni, storico operatore del vecchio

ospedale di Massa scomparso lunedì pomeriggio all’età di 80 anni, di cui si sono svolte le esequie.

Oggi (5 gennaio) una folla commossa e composta gli ha infatti dato l’ultimo saluto. Erano veramente tante le persone presenti alla funzione

religiosa, cui ha fatto seguito la commemorazione civile, alla presenza del sindaco di Massa Persiani e di quello di Montignoso Lorenzetti in

rappresentanza della Provincia. C’erano molti semplici cittadini, altri politici, varie autorità e tanti vecchi colleghi della Asl.

“Perché Mauro – è il ricordo della responsabile di Zona distretto delle Apuane Monica Guglielmi – aveva lavorato alla Asl, all’ufficio tecnico

ed in particolare al vecchio ospedale di Massa, di cui conosceva ogni luogo ed era in grado di rispondere a tutte le richieste. Era molto amato,

conosciuto, impegnato nello sport e nel sociale, un uomo buono, gentile, sempre pronto ad aiutare, a collaborare. Come non ricordarlo mentre saliva le

scale di corsa o in sella alla sua moto. Poi c’è stato un terribile incidente sul lavoro, che lo ha visto lottare contro la morte e l’ha

costretto a cambiare il suo stile di vita. Ma non si è dato per vinto ed è riuscito comunque a vincere. Era una gioia incontrarlo e scambiare due

parole con lui. Ci mancherà. Sono vicina alla moglie, ai figli Silvia, che lavora alla Asl ed è un ottimo elemento della Zona, Stefano e Andrea e

agli adorati nipoti”.

Alla famiglia giungano le condoglianze – oltre che della Zona distretto delle Apuane – anche da parte della direzione dell’Azienda e di quella del

presidio ospedaliero di Massa.

