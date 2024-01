(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Il dottor Angelo De Marco è il nuovo segretario generale del Comune di Cassano All’Ionio.

Nato a Firmo, dove risiede, nel febbraio del 1966. Dopo il diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo Scientifico “E. Mattei” di Castrovillari, si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma – La Sapienza con una tesi di laurea in diritto civile e con relatore il professor Pietro Rescigno, su “Gli Statuti delle associazioni non riconosciute”. Ricopre il ruolo di segretario comunale dal 1996 e di segretario generale dal 2001 mentre ha conseguito la specializzazione per l’idoneità di segretario generale di fascia A nel 2012.

Dal 1997 ad oggi, prima di essere scelto dal sindaco Giovanni Papasso come nuovo segretario del Comune di Cassano All’Ionio, ha ricoperto lo stesso incarico seguendo, tra gli altri, i Comuni di Campertogno – Piode (VC), Cleto – Serra d’Aiello, Mormanno, Firmo, Frascineto, Lungro, Morano Calabro, tutti in Provincia di Cosenza, oltre ad essere stato segretario del Consorzio dei servizi sociali del Pollino.

Per lui si tratta di un ritorno visto che dal luglio del 2007 all’agosto del 2009 aveva già ricoperto l’incarico di segretario generale del Comune di Cassano All’Ionio.

La presa di servizio del dottor De Marco è avvenuta lo scorso martedì 2 gennaio e il nuovo segretario è già all’opera. Proprio nella giornata di mercoledì, infatti, ha incontrato il sindaco e i dirigenti dei vari settori in cui si divide la pianta organica del comune sibarita. Nel corso della riunione il sindaco Papasso e tutti i dirigenti gli hanno augurato “benvenuto” e “buon lavoro” definendo insieme già le prime pratiche da lavorare.

Comune di Cassano All’Ionio

5 gennaio 2023

Comunicazione istituzionale