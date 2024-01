(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 San Marino, 5 gennaio 2024

Femminile: in arrivo la capolista Lazio

La ripresa porta in dote alle Titane uno dei test più probanti dell’intero campionato, se non il più probante in assoluto. Domenica sarà la Lazio, capolista assieme alla Ternana, a salire ad Acquaviva. Le tappe di avvicinamento a questa sfida sono state all’insegna del lavoro e dello studio pressochè costanti, festività a parte. Al gruppo si sono aggiunte tre pedine – Nicolini, Peare e Carrer – che torneranno molto utili nella caccia alla salvezza, primo obiettivo da perseguire. I tre punti di Cuneo hanno dato una spinta importante in questa direzione. Ma la strada resta lunga. “Guadagnare la pausa natalizia con in tasca tre punti in più ha certamente aiutato il morale della squadra. – afferma Giulia Limardi – Venivamo da un periodo non positivo: vincere a Cuneo ci ha aiutato a vivere le vacanze in maniera più serena e a riprendere l’attività con più fiducia. Ora la sfida è prolungare questo bel clima. Domenica avremo un impegno davvero tosto. La Lazio è prima in classifica e non c’è dubbio che sia una squadra fortissima. Noi però siamo consapevoli di quello che vogliamo. Stiamo lavorando a pieno ritmo per affrontare al meglio questa gara e tutta la seconda parte della stagione.”

Il portiere piemontese ha difeso i pali della porta biancoazzurra nelle ultime due partite, compresa quella in casa della Freedom: “Sto ritrovando minutaggio e ne sono felice. Devo ringraziare il mister per questa fiducia. La squadra ha sempre potuto contare su di me e sono lieta di poterlo dimostrare con i fatti. Il mio ruolo offre un punto di vista privilegiato: da lì sto notando un cambiamento nella squadra. Comunichiamo meglio tra di noi, siamo più ordinate in campo, ci aiutiamo di più. Ora però dobbiamo continuare così. Io sono pronta.”

In testa idee chiare e in gruppo tre elementi in più, al netto della partenza di Siejka. “Le nuove arrivate si sono ambientate subito bene aiutate da un gruppo che ha cercato di metterle a proprio agio e ad inserirsi velocemente. – fa sapere la classe 2000 – Secondo me abbiamo fatto degli ottimi acquisti, che ci daranno un grandissimo aiuto. Il nostro obiettivo lo conosciamo bene ed è la salvezza. Stiamo lavorando con in testa quell’idea, cercando di migliorarci sempre. Mister Venturi ci sta trasmettendo la sua filosofia e noi la stiamo assorbendo bene, allenamento dopo allenamento. Sono certa che il tempo ci aiuterà a perfezionarci e ad esprimere in modo ottimale le idee del mister.”

San Marino Academy – Lazio Women vale per la 12° giornata del campionato di Serie B. Si gioca allo stadio di Acquaviva domenica alle 14:30, con ingresso libero e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

