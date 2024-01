Aeroporto del Salento, dichiarazioni dopo l’incontro a Palazzo Carafa

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Si è tenuto questa mattina a Palazzo Carafa l’incontro sul tema dello

sviluppo dell’aeroporto del Salento convocato dal sindaco Carlo

Salvemini al quale hanno preso parte Antonio Vasile, presidente del

Consiglio di amministrazione di Aeroporti di Puglia (accompagnato dai

dirigenti della società), il presidente della Provincia di Lecce Stefano

Minerva, il presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci e

l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Paolo Foresio.

«/È stato un incontro molto positivo, del quale ringrazio il presidente

Vasile e il management di Aeroporti di Puglia che ha voluto fornire

tutte le informazioni che descrivono l’ottimo stato di salute del nostro

aeroporto, gli investimenti in cantiere, il lavoro effettuato per

innovare ed elevare i sistemi di sicurezza, le piste di atterraggio, il

prossimo incremento di aree a parcheggio con nuovi 1500 posti –

/dichiara il sindaco *Carlo Salvemini */– La sfida che oggi affrontiamo

non è infrastrutturale o dovuta a disattenzioni o disparità

territoriali. Ma è quella con un mercato in evoluzione, nell’ambito del

quale la compagnia di bandiera attraversa l’ennesimo momento di

difficoltà che ci auguriamo attraverso la fusione con Lufthansa possa

essere definitivamente superato, in vista di un rilancio questa volta

definitivo. Siamo un territorio che non sarà servito in tempi brevi

dall’alta velocità ferroviaria. A tutti i salentini, un bacino di circa

1,7 milioni di persone tra Lecce, Brindisi e Taranto, va garantita la

possibilità di raggiungere in tempi veloci le capitali amministrativa ed

economica del nostro paese. Come è avvenuto in maniera crescente in

questi anni, grazie al lavoro svolto da AdP. Nessuno ha interesse a

ridimensionare un’offerta che riceve ampi riscontri in termini di

utilizzo e che presenta prospettive di crescita. Nessuno, se non per

mera propaganda, ha motivo di riscontrare una disparità di trattamento

da parte di Aeroporti di Puglia tra i diversi aeroporti regionali, anche

perché l’aeroporto del Salento, in termini di dotazioni tecnologiche e

infrastrutturali non ha nulla da invidiare rispetto all’aeroporto di

Bari e ad altri aeroporti nazionali. C’è un futuro da costruire, invece.

Sulla collaborazione, sul gioco di squadra, sulla consapevolezza del

ruolo decisivo che il trasporto aereo ha avuto e avrà in futuro per il

territorio salentino, non solo per il turismo, ma anche per garantire a

tutti noi di sentirci collegati al mondo e alle opportunità che offre/».

«/L’aeroporto del Salento è stato negli ultimi vent’anni il più

importante elemento infrastrutturale della crescita del nostro

territorio, ha consentito a milioni di viaggiatori di raggiungere la

nostra terra e a tanti salentini di viaggiare a loro volta – /dichiara

il presidente della Provincia di Lecce *Stefano Minerva */– Con il

presidente Vasile, con il governo regionale, il Salento e le sue città

condividono la sfida della crescita futura di questo scalo, che deve

essere meglio collegato alla provincia, consentendo a chi atterra di non

doversi sottoporre a lunghi viaggi per collegarsi a località come

Gallipoli, Otranto o Leuca, oltre che al capoluogo. Su questo punto

lavoreremo assieme alla Regione Puglia per garantire nei prossimi anni

più numerosi ed efficienti collegamenti con il territorio provinciale

attraverso il trasporto pubblico e anche su questo punto abbiamo trovato

piena disponibilità alla collaborazione da parte di Aeroporti di Puglia/».

«/Abbiamo accolto l’invito del sindaco Salvemini ad un confronto con le

istituzioni territoriali e il mondo imprenditoriale, in linea con la

capacità e la volontà di ascolto e dialogo che Aeroporti di Puglia ha

espresso fin dalla sua fondazione – /dichiara *Antonio Vasile*,

presidente del Cda di Aeroporti di Puglia /– nella riunione abbiamo

fornito i dettagli sulla mole di interventi di riqualificazione e

potenziamento delle infrastrutture di volo e dei servizi aeroportuali

che interesseranno in questi anni l’Aeroporto del Salento, aumentandone

la capacità operativa e i livelli di safety a tutto vantaggio

dell’utenza aeroportuale. Confidiamo che Ita Airways, che opera in base

alle regole di mercato, possa procedere al mantenimento dei voli

attualmente in opera da e verso Roma e Milano, anche in considerazione

della stagione che ci attende, che vedrà un grande evento internazionale

come il G7 svolgersi in Puglia/».

«/È stato un incontro positivo nel quale è stata restituita la realtà

che caratterizza oggi l’aeroporto del Salento e le prospettive di

sviluppo dell’infrastruttura – /dichiara il presidente della Camera di

Commercio di Lecce *Mario Vadrucci */– resta aperta la partita dei voli

Ita sulla quale purtroppo oggi non possiamo preventivare un esito certo/».