(ACON) EVENTI. BASSO (FDI): BILANCIO POSITIVO DEL NATALE A PORDENONE

(ACON) Trieste, 5 gen – "Eventi come il Natale a Pordenone

hanno un valore positivo in termini di promozione del territorio

e di impatto sull’economia cittadina e del Friuli Venezia Giulia”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Alessandro Basso.

“L’organizzazione di oltre 250 eventi in citt? nel periodo

natalizio che sta volgendo al termine ? stato caratterizzato da

una notevole partecipazione – continua il consigliere -, stimata

con un 30% in pi? rispetto all’edizione precedente, segno che

Pordenone ha aumentato la sua ricettivit? e promozione con

attivit? di richiamo da tutta la regione e anche dal vicino

Veneto”.

Momenti culturali, musei, manifestazioni musicali, oltre alle

attivit? di socializzazione “quali le Casette di Natale e la

pista di ghiaccio hanno avuto un eco molto diffuso e portato nel

capoluogo della Destra Tagliamento migliaia di persone con un