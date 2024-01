(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Matera

Segreteria Provinciale Ugl Matera

Ufficio stampa

Facebook:UGL Basilicata

Comunicato stampa.

Ugl di Matera. Auguri e messaggio al nuovo Prefetto Cristina Favilli.

Giordano(Ugl):”Sua Eccellenza ci ascolti soprattutto sulla questione sanità”.

“L’esperienza del nuovo Prefetto di Matera, Dott.ssa Cristina Favilli, maturata in tanti

anni di carriera durante i quali ha messo la sua professionalità al servizio di vari settori,

sarà un prezioso contributo per la città di Matera e la sua provincia”.

Lo ha detto, in una nota, il Segretario Provinciale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano,

porgendo a nome di tutta l’organizzazione sindacale “gli auguri di buon lavoro al nuovo

prefetto di Matera”. “A Sua Eccellenza – aggiunge Giordano – assicuriamo la completa

disponibilità dell’Ugl a collaborare, nell’interesse di tutti i lavoratori e cittadini che

come organizzazione sindacale rappresentiamo”. Per l’Ugl, il Palazzo del Governo “è

diventato veramente il cuore pulsante della vita istituzionale e sociale della provincia”.

L’Ugl inoltrerà una richiesta d’incontro “a Sua Eccellenza per informarla su temi che

toccano tante problematiche: della desertificazione del territorio, del problema agricolo,

dell’ambiente, dell’occupazione, dell’economia delle famiglie”. Alle tante questioni

“che vorremmo esporre al Prefetto – prosegue il sindacalista – c’è anche e soprattutto la

questione della sanità dove l’Ugl, da sempre, si batte affinché vengano risolte le tante ed

incresciose questioni legate al settore: in particolare oltre a vedere la sofferenza del