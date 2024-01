(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Si tratta di un giovane tuderte di 21 anni, si cercano altri autori dei danneggiamenti

Todi, individuato uno dei vandali della città

Le telecamere li hanno ripresi mentre facevano esplodere un contenitori per rifiuti

Individuato dalla Polizia Locale, grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, uno degli autori degli atti di vandalismo verificatisi sul finire di dicembre lungo il Viale della Consolazione, all’ingresso della città.

La segnalazione del danneggiamento è partita da Gesenu che ha rinvenuto un contenitore di raccolta della nettezza urbana reso inutilizzabile da una probabile esplosione.

Le indagini, a seguito dell’acquisizione delle immagini di due diverse telecamere, hanno permesso di ricostruire che, intorno alle 1 e 50, una vettura si fermava in prossimità del cestino, vi inseriva un ordigno esplosivo e lo faceva deflagrare.

Individuata l’auto si è riusciti a catturare anche il numero di targa e a risalire all’intestatario e conducente, risultato un giovane di Todi di 21 anni, il quale è stato rintracciato e subito segnalato all’autorità giudiziaria in ordine al reato commesso.

Interrogato sulla presenza di altre persone, il giovane ha ammesso la conduzione del veicolo ma di non ricordare chi altro era a bordo e chi ha posizionato l’esplosivo, poichè aveva bevuto e aveva mal di testa.

Alla luce di queste dichiarazioni, la Polizia Locale ha trasmesso una informativa alla Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi di quanto previsto dal codice della strada.

Altra relazione è stata inviata all’ufficio patrimonio del Comune per avviare le richieste risarcitorie del danno.