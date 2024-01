Senato, Senato della Repubblica – Documento XII n. 134 – XIX Legislatura – Presentazione

(AGENPARL) – ROMA, gio 04 gennaio 2024 “risoluzione definita in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”

Presentato da <!– –>Vice Segretario Generale del Parlamento europeo<!– –>



Fonte/Source: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=19&id=46944