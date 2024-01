(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Scuola, Frassinetti (FdI): Presidente Meloni sempre dalla parte di studenti meritevoli e bisognosi

“Anche oggi nella sua conferenza stampa il Presidente Meloni ha parlato degli studenti meritevoli e bisognosi prevedendo un sistema adeguato di Borse di Studio che possa agevolarli nel proprio percorso di istruzione e formazione. Infatti, in base al merito vanno supportati gli studenti privi di mezzi economici adeguati erogando loro borse di studio, l’importante è che tutti possano partire dallo stesso livello. Aumentare le opportunità in base al merito significa anche contrastare la dispersione scolastica e contenere la fuga di cervelli, consentendo ai nostri giovani di considerare l’Italia come una nazione che premia le competenze e le capacità di tutti, indipendentemente dal reddito di provenienza” questo quanto dichiara il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti.

Roma, 4 gennaio 2024