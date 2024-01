(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 COMUNE DI CELLE di SAN VITO (FG), VIA ROMA 1 – 0881.972031

comunicato stampa, giovedì 4 gennaio 2024

L’arrivo della Befana a Celle di San Vito: regali a tutti i bambini

Sabato 6 gennaio, alle ore 15, l’evento dedicato ai più piccoli che giungeranno anche dai paesi vicini

CELLE DI SAN VITO – Sono tante le novità che caratterizzeranno la Festa dell’Epifania a Celle di San Vito. L’appuntamento è per sabato 6 gennaio, alle ore 15, davanti al Municipio. Ed è proprio davanti alla sede municipale che arriverà la Befana, accompagnata da Babbo Natale su una slitta pieni di regali da consegnare a tutti i bambini. Bambini che giungeranno anche dai paesi limitrofi per ricevere i doni e partecipare alla festa animata dalla presenza di un dj e da diverse mascotte. Per i bambini è stata preparata anche una speciale merenda da degustare insieme alla Befana e a Babbo Natale.

Befana e Babbo Natale che, dopo la festa e la consegna dei regali, andranno via insieme, sulla scia dell’antico adagio secondo il quale “L’Epifania tutte le feste porta via”. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del Castello di Celle di San Vito, sempre a partire dalle ore 15.