E’ Adelina Salzillo il nuovo Direttore sanitario

Da lunedì 8 gennaio, il Direttore Sanitario di ASST Sette Laghi sarà la Dott.ssa Adelina Salzillo.

Una professionista nota a Varese e che, a sua volta, conosce bene l’Azienda sociosanitaria dei Sette Laghi, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Sociosanitario dal 2015 al 2019. Prima, Salzillo era stata Direttore Medico del Presidio Ospedaliero del Verbano.

“Ho scelto la Dottoressa Salzillo non solo per il suo curriculum e per la professionalità e competenza che ha dimostrato da ultimo come Direttore Sanitario nell’ ASST Rodhense – commenta il Direttore Generale, Giuseppe Micale – dove il suo operato è stato molto apprezzato, ma anche tenendo conto della sua pregressa conoscenza della realtà sociosanitaria varesina. La sanità sta vivendo una fase di cambiamenti epocali a ritmi serrati, che richiedono altrettanta tempestività di azione. ASST Sette Laghi è tra le aziende sociosanitarie più grandi e complesse non solo di Lombardia, e ho bisogno di contare su collaboratori pronti a passare all’azione, limitando la sia pur necessaria fase di insediamento. Sono certo che il nuovo Direttore Sanitario saprà fare fronte alle sfide che immediatamente la coinvolgeranno”.

Classe 1963, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pavia, Salzillo si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva – indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica – sempre all’Ateneo pavese. Vanta esperienze professionali in diverse aziende sanitarie, tra cui l’ASST Sette Laghi, l’ASST Valle Olona e l’ASST Rodhense.

