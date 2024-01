Comune di Greccio: firmato Patto Amicizia con Comune di Faggiano

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Comunicato

Firmato il Patto di Amicizia tra il Comune di Greccio e il Comune di Faggiano

I due comuni condividono iniziative e attività direttamente riconducibili alla sacra rappresentazione del Presepe. L’atto consentirà alle due comunità di intraprendere un percorso per lo sviluppo economico dei propri territori.

Nella giornata di ieri, mercoledì’ 3 gennaio, è stato siglato il Patto di Amicizia tra il Comune di Greccio e il Comune di Faggiano alla presenza del Sindaco Emiliano Fabi e del Sindaco Antonio Cardea.

Alla cerimonia, che si è svolta presso il Comune di Greccio, oltre ai Sindaci Fabi e Cardea, per il Comune di Greccio erano presenti il Vicesindaco Fiorenzo Marchetti, il Consigliere comunale Aurora Caprioli, il Vicepresidente del Comitato gemellaggi Alessio Valloni e i componenti del Comitato Stefania Spadoni, Maurizia Liorni e Marina Rossi e il Segretario comunale Marco Matteocci. Per il Comune di Faggiano erano presenti, il Presidente delle tradizioni popolari Pina Tavolaro e alcuni figuranti del presepe: Valentina Capuzzimati, Salvatore Cortese, Giovanni Bandini, Giuseppe Scalone Antonio De Benedictis.

Il Comune di Faggiano, in provincia di Taranto, ospita fin dal 1992 una apprezzata rappresentazione del Presepe vivente a cura dell’Associazione per le tradizioni popolari, realizzata in un esteso sito naturale percorribile e ben visitabile le cui caratteristiche ricordano il territorio di Greccio. Le scene sono allestite con grande cura all’interno di grotte naturali con scenografie ricreate in modo dettagliato e animate da oltre cento personaggi interpretati da persone del luogo esprimendo così una dedizione verso la rappresentazione della Natività che richiama in modo deciso l’amore manifestato da secoli dai cittadini di Greccio per la stessa attività in ricordo dell’importante evento. Il Presepe di Faggiano è stato più volte premiato come “Presepe più bello d’Italia”, inoltre il Comune è gemellato con Betlemme dal 2016 come Greccio fin dal 1992.

Le Amministrazioni di Greccio e Faggiano, sulla base dei principi etici e morali condivisi dalle due comunità che trovano una significativa sintesi nel valore attribuito al Presepe, hanno sottoscritto il Patto di Amicizia al fine di intraprendere una serie di scambi di natura culturale, sociale, economica e turistica per promuovere, in un clima di amicizia, lo sviluppo economico dei propri territori.

