(ACON) INFRASTRUTTURE. BORDIN: ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI PRIORIT IN FVG

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 (ACON) Rive d’Arcano, 4 gen – Comunit? in festa a Rive d’Arcano

per la fine dei lavori di adeguamento sismico della scuola

dell’infanzia che riaprir? le porte ai propri allievi, al rientro

dalle vacanze natalizie, il prossimo 8 gennaio.

Un appuntamento particolarmente atteso che, per la presentazione

dell’opera alla cittadinanza, ha visto la partecipazione, tra gli

altri, del sindaco Gabriele Contardo, dell’assessore comunale

Michela Nicli, della dirigente dell’istituto comprensivo di San

Daniele, Tiziana Bortoluzzi, del direttore dei lavori, Corrado

Piccirillo, delle famiglie dei giovani alunni e a cui non ha

voluto mancare il presidente del Consiglio regionale del Fvg,

Mauro Bordin.

“Tra le principali priorit? dell’Amministrazione pubblica – ha

commentato Bordin – devono esserci le scuole, e proprio per

questo motivo la Regione negli ultimi anni ha stanziato

molteplici risorse per l’adeguamento e il miglioramento dei

plessi scolastici, agendo cos? come farebbe un buon padre di

famiglia. Ora la palla passa agli insegnanti, ai ragazzi e alle

loro famiglie, che hanno il compito di tenere viva una struttura

come questa. Il problema della denatalit?, purtroppo, sta

colpendo anche il nostro territorio e proprio per questo stiamo

studiando varie misure di contrasto come quelle recentemente

applicate per il welfare familiare. Un plauso, infine, va fatto

all’Amministrazione comunale di Rive d’Arcano per la tempestiva

realizzazione dei lavori, che non hanno incontrato intoppi,

agevolando cos? l’utilizzo delle risorse stanziate”.

“Per il completamento dell’opera – ha spiegato Contardo – sono

stati impiegati 285.813 euro di cui 62.200 euro provenienti dal

bilancio comunale e 223.613 concessi dalla Regione a seguito

della Concertazione del 2020 e della revisione dei prezzi

conseguente all’aumento dei costi delle materie prime”.