(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Comunicato Stampa

VENETO, ANAS: SULLA SS50 RIAPERTO AL

TRAFFICO IL CAVALCAFERROVIA DI SANTA

GIUSTINA (BL)

 ultimata la parte principale dei lavori

 transito in modalità provvisoria per le ultime attività di

finitura

Venezia, 3 gennaio 2024

Anas ha riaperto al traffico il cavalcaferrovia di Santa Giustina,

sulla strada statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle” (km 25,100),

in provincia di Belluno.

Sono infatti quasi ultimati i lavori di manutenzione programmata

per il risanamento strutturale dell’opera. Gli interventi hanno

riguardato in particolare la demolizione e ricostruzione integrale

dell’impalcato e il consolidamento delle spalle.

Fino al 20 gennaio il transito sarà consentito ai veicoli fino a 20

tonnellate e a tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. I mezzi

pesanti con massa superiore a 20 tonnellate dovranno continuare a

utilizzare l’attuale percorso alternativo.

Dal prossimo 20 gennaio il transito sarà invece consentito a tutti i

veicoli in modalità provvisoria per consentire il completamento

delle opere accessorie e di finitura.

