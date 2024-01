(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 USLNotizie

Primi nuovi nati il 2 gennaio anche all’ospedale “Lotti” di Pontedera

3 gennaio 2024 – Primi nati del 2024, il 2 gennaio, anche all’ospedale “Lotti” di Pontedera, dove l’ultimo nato del 2023 era stato Enea,

venuto alla luce il 31 dicembre alle ore 22.48.

Alle 18.24 del 2 gennaio è nata la piccola Caterina, figlia di Valentina Caravelli e Giovanni Candela, residenti a Santa Maria a Monte.

Poco dopo, alle 18.35, è nato un maschietto, Ilyas, figlio della mamma Mariami Khvedelidze e del papà M’Hammed Ettajani, residenti a Ponsacco.

Alle 19.32 sempre del 2 gennaio è nata un’altra femmina, Anita, i cui genitori sono Alessia Angiolini e Alessio Lazzeretti, con residenza a

Pontedera.

Al “Lotti” i parti in totale nel 2023 sono stati 744 per 748 nati.

In allegato le foto dei tre primi nati del 2024 all’ospedale “Lotti” di Pontedera, venuti alla luce il 2 gennaio dopo le ore 18

(sdg)

