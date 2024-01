Morti sul lavoro in Italia nell’intero 2023

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Buonasera, sono Carlo Soricelli curatore dell’Osservatorio Nazionale di

morti sul lavoro

morti sul lavoro dell’intero anno 2023, sono a disposizione anche i morti

di tutte le province italiane e la posizione che occupano in queste

tragedie, Sindacati pirati copiano la raccolta dati dell’Osservatorio e li

spacciano come frutto del loro lavoro. Ci sono situazioni

sorprendenti, come le due regioni più popolose del sud, se si contano tutti

i morti sul lavoro e non solo gli assicurati a INAIL, che hanno un

andamento migliore del Nordest, non stupiscono le ottime posizioni del

Lazio e della Lombardia che seppur con tanti morti, se diviso per il numero

di abitanti, è l’unico parametro valido per stabilire l’andamento di una

Regione o Provincia, questo perché sono Regioni con un terziario avanzato.

Dalla raccolta dati è possibile ricavare tutte le notizie utili per cercare

di arginare il numero di morti sul lavoro, un’autentica piaga in costante

aumento da quando il 1° gennaio 2008 è stato aperto l’Osservatorio, unico

in Italia a monitorare in tempo reale i morti sul lavoro, L’Osservatorio è

formato da volontari e non ha nessun costo per lo Stato, l’unico scopo è

far conoscere e sensibilizzare gli italiani su queste tragedie:

sconvolgente vedere che anche quest’anno sono morti schiacciati dal

trattore altri 167 guidatori di trattori e nessuno che se ne occupa se non

in modo strumentale, lo stesso identico numero del 2022. A disposizione per

approfondimenti . Carlo Soricelli curatore dell’Osservatorio Nazionale di

Bologna morti sul lavoro http://cadutisullavoro.blogspot.it