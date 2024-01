CS/UDINE, USIC: “GRAZIE A CC OMICIDIO DI CAPODANNO RISOLTO IN BREVE TEMPO”

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*UDINE, USIC: “GRAZIE A CC OMICIDIO DI CAPODANNO RISOLTO IN BREVE TEMPO”*

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), Friuli Venezia Giulia,

plaude al lavoro dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Udine

(Nucleo Investigativo – N.O.R.M. e Stazione della Compagnia Carabinieri di

Tarvisio – N.O.R.M., Stazione di Udine e Udine Est della Compagnia di

Udine) che, in perfetta sinergia, il primo giorno dell’anno sono riusciti,

in tempi strettissimi, ad individuare ed assicurare alla giustizia l’autore

dell’omicidio di un cittadino italiano consumato all’interno di un

esercizio pubblico di Udine, al termine dei festeggiamenti per il

capodanno. L’attività investigativa é stata particolarmente difficoltosa in

considerazione delle numerosissime persone presenti presso il locale

all’atto dell’intervento, perlopiù straniere, nessuna delle quali aveva

fornito indicazioni chiare per arrivare ad identificare l’aggressore.

Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari

per arrivare al presunto colpevole”. Lo dichiara, in una nota, la Segreteria

Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri

(USIC).

