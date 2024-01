(ACON) MORTE VISENTIN. HONSELL (OPEN): GRANDE ESEMPIO ETICO E POLITICO

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 3 gen – “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza

alla famiglia per la scomparsa di Nello Visentin. Ebbi modo di

incontrarlo sovente nei dieci anni da sindaco di Udine: in

Visentin trovai un grande esempio etico e politico”.

Cos? si ? espresso in una nota Furio Honsell, consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg, sulla scomparsa di Nello

Visentin, storico bancario udinese e grande appassionato di

politica (dal 1980 al 1990 fu capogruppo in consiglio comunale a

Udine del Partito comunista italiano, a seguire, segretario

cittadino del Partito democratico della sinistra, carica

ricoperta anche nel 1998 nei Democratici di Sinistra).

