(ACON) AEROPORTO GORIZIA. FASIOLO(PD): SOLLEVATI PROBLEMI REALI SU SUO FUTURO

Trieste, 3 gen – Ritorna sulla questione dell'aeroscalo

Duca D’Aosta, la consigliera regionale del Pd Laura Fasiolo, a

detta della qualle “male informato e sulla difensiva, il

consigliere Bernardis farebbe meglio a concentrarsi sul futuro

dello sviluppo dell’aeroporto di Gorizia anzich? fare il cane da

guardia della Giunta Fedriga attaccando chi, pur in maniera

critica ma legittima, solleva un problema reale che andrebbe

risolto”.

“Il collega di Maggioranza – aggiunge la Fasiolo nella sua nota –

dovrebbe documentarsi meglio sull’attivit? della sottoscritta,

prima di spingersi in attacchi che raccontano storie non vere.

Era forse impegnato altrove quando sostenevo la causa

dell’aeroporto di Merna in Senato, interessando sia il ministro

dei Trasporti, sia quello dell’Interno? Nel gennaio del 2017,

denunciavo ritardi ingiustificati sul rilancio aeroportuale che

mettevano a rischio un piano triennale di assunzioni che

prevedeva la creazione di 250 posti di lavoro che allora si

davano per certi. Inoltre, chiedevo che venisse data risposta ai

ripetuti e preoccupanti atti vandalici ai danni dell’azienda

Pipistrel, altro fattore rallentante i lavori”.

“Un’interrogazione presentata a mia prima firma in Senato – fa

presente ancora la dem – denunciava la situazione di incertezza

in cui versava lo spazio aeroportuale di Gorizia. Un’area,

scrivevo, ‘sulla quale Enac era pi? volte intervenuta e che era

in parte in capo alla societ? consortile Aeroporto di Gorizia

Amedeo Duca d’Aosta di cui fanno parte, come soci e finanziatori,

il Comune di Gorizia, le Camera di commercio di Trieste e di

Gorizia, il Comune di Savogna d’Isonzo, l’Aeroporto Friuli

Venezia Giulia Spa e la finanziaria regionale Friulia Spa’.

Nell’interrogazione, evidenziavo come la societ? consortile fosse

chiamata a gestire tutte le attivit? operative dell’intero

comprensorio, una cui porzione ? area di insediamento della

societ? slovena Pipistrel, con sede madre ad Ajdovscina

(Slovenia), che produce aerei di piccole dimensioni.

L’operativit? concreta della societ?, che comporterebbe entro un

triennio 250 posti di lavoro, non ha ancora preso il via. Si sono

verificati ripetuti e preoccupanti atti vandalici, con seri e

ripetuti danneggiamenti, a breve distanza di tempo, contro la

struttura edificata che deve divenire sede della ditta

produttrice di aerei Pipistrel, la cui attivazione ? molto attesa

dal territorio”.

“Per questo – spiega la consigliera – chiedevo se Enac avesse

effettuato tutti i controlli autorizzativi dovuti, se il

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ritenesse di

dover intervenire per accertare quali fossero i motivi del

ritardo nell’avvio dell’insediamento produttivo, costato

investimenti pubblici di non poco conto e se i ministri fossero a

conoscenza del punto a cui erano giunte le indagini sugli autori

e le finalit? degli atti vandalici compiuti a danno della

struttura, che rischiavano di compromettere la realizzazione di

un insediamento produttivo molto atteso dal territorio, costato

fino ad allora circa cinque milioni”.

“Oggi, dopo quasi sette anni, sarebbe tempo e ora di non girarsi

dall’altra parte e di accelerare il processo di rilancio. Quanto

ho sperato di fare con la richiesta alla Giunta di investire tre

milioni nella legge di Stabilit? 2024, strabordante di danaro, e

non per Pipistrel allora al centro dell’attenzione e su cui si

fondavano grandi speranze di assunzioni. Quanto ai 150mila euro

acquisiti per l’aeroporto di Gorizia a seguito dell’emendamento

di Bernardis, consigliere di Centrodestra, siano benvenuti –

chiosa la Fasiolo -, ma sia lo stesso Bernardis a sostenere il

mio ordine del giorno accolto dalla Giunta in cui richiedevo tre

milioni, il che potrebbe costituire un volano di ripresa

decisamente pi? realistico dei 150milla euro ottenuti”.

