Il cordoglio della città di Monza per la scomparsa di Eugenia Volpi

Oggi il gonfalone del Comune alle esequie

Monza, 2 gennaio 2024. Il Sindaco Paolo Pilotto e l’Amministrazione Comunale partecipano al cordoglio per la scomparsa di Eugenia Volpi, figura di riferimento della vita culturale e associativa monzese, presidente per quaranta anni di uno tra i sodalizi culturali più antichi del capoluogo, l’Università Popolare Monzese.

Il Sindaco Pilotto ne ricorda “il tratto mite, attento e generoso nella sua infaticabile attività di divulgazione culturale, capace di coinvolgere sia quanti possedevano già conoscenze adeguate, sia quanti – per vari motivi – sceglievano di accostarsi all’arte e alla cultura con curiosità autentica”.

Volpi era stata insignita del premio “Giovannino d’Oro”, la massima onorificenza cittadina, nel 2009: oggi alle esequie, che saranno celebrate presso la chiesa di San Biagio, saranno presenti il gonfalone di Monza accompagnato da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale.