(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): LETTERA DELL’ACQUA, DIFENDERE MODELLO BASAGLIA

mar 02 gennaio 2024

ha inviato al sindaco di Trieste Di Piazza per arginare il

progressivo smantellamento della struttura territoriale della

salute mentale a Trieste merita di essere letta e richiede una

forte presa di posizione politica da parte di tutti”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Furio Honsell (Open)

in merito ai contenuti espressi dallo psichiatra Dell’Acqua in

uno scritto indirizzato al Primo cittadino del capoluogo giuliano

dopo alcune recenti dichiarazioni in materia di sanit?.

L’eponente di Opposizione definisce la “una battaglia di civilt?”.

“Le problematiche di salute mentale – continua – stanno

aggravandosi e Trieste, che ha insegnato al mondo intero, grazie

all’intuizione e il lavoro di Franco Basaglia e l’impegno dei

medici e degli operatori che l’hanno seguito completando il suo

lavoro, come Peppe Dell’Acqua, non pu? vedere cancellato il suo

modello. Fu la prima citt? a restituire dignit? a coloro che

erano afflitti da malattie mentali e alle loro famiglie,

chiudendo le strutture manicomiali e costrizionali e creando

centri di salute mentale territoriali”.

“Questo modello – conclude Honsell – deve essere difeso e

sviluppato con orgoglio, e coloro che vi operano devono essere

valorizzati e coinvolti nella programmazione. Basaglia ha fatto

capire che per curare la malattia mentale va eliminato lo stigma.

Trieste deve rimanere quel faro per il bene dei cittadini pi?

emarginati”.

