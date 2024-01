STRAORDINARIO SUCCESSO PER IL CAPODANNO DI CASSANO SIBARI

(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Successo straordinario per il Capodanno in piazza a Cassano All’Ionio.

Tantissime le persone accorse dalla cittadina sibarita e dai dintorni

(compresi diversi fan arrivati dalle regioni vicine) per assistere al

concerto in piazza e alle esibizioni dei Boomdabash, dei Mosaiko, dei

deejay di Radio 105 Marco Comollo e Martin Klein, oltre ai deejay cassanesi

Johnny Pro, Luigi Cavallo e Guaro, che hanno infiammato fino all’alba il

Capodanno cassanese.

Sul palco per dare gli auguri a tutti subito dopo lo scoccare della

mezzanotte il sindaco Giovanni Papasso insieme all’intera amministrazione

comunale da lui guidata e che ha fortemente voluto la serata.

«Anche questo – ha sottolineato Papasso – è stato un Capodanno di rilancio

per Cassano Sibari. Al 2024 chiediamo ancora più sorrisi, ancora più

rilancio e di tenere sempre più lontano quelle voci e quei fatti che hanno

solo fatto male alla reputazione della nostra meravigliosa città. Lavoriamo

e lavoreremo sempre di più perché Cassano è tanto altro rispetto a quello

che dice la cronaca e le migliaia di persone che questa sera sono qui ne

sono la dimostrazione più lampante».

Un successo straordinario che proietta Cassano nell’Olimpo dei migliori

capodanno della regione e del Sud Italia certificato soprattutto dal mare

di ragazzi che ha cantato con i Mosaiko e, soprattutto, i Boomdabash e che

ha applaudito il sindaco e l’amministrazione comunale per la scelta

musicale fatta con successo anche quest’anno dopo i grandi numeri degli

anni passati dove si sono esibiti, tra gli altri, i The Kolors, Dj

Prezioso, Malgioglio e Tananai.

«In particolare con i Boomdabash – ha detto in conclusione – quest’anno

andiamo in piazza per dire che uniti, nel nome della solidarietà, si vince.

Sono un gruppo che da sempre presta attenzione alle battaglie sociali

schierandosi al fianco dei più deboli, della povera gente, di chi è vittima

di ingiustizie e abusi perché la musica deve essere veicolo di cambiamento,

rivoluzione, denuncia sociale. Proprio come cerchiamo di fare noi ogni

giorno nel nostro agire amministrativo». Appuntamento, quindi, al prossimo

anno.

Comune di Cassano All’Ionio

1 Gennaio 2024

Comunicazione istituzionale