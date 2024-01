(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Comunicato stampa: Viraaj si fa attendere: il primo nato del 2024 arriva solo alle 9.17

Ma ieri boom di parti verso le 13.00: ben quattro nascite

Il primo nato del 2024 presso la Sala Parto dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio è Viraaj Singh .

In mattinata, precisamente alle 9.17, mamma Gurpreet Kaur, ha dato alla luce il suo secondogenito che pesa gr. 2730 gr, dopo un breve travaglio.

Viraaj, nato da genitori indiani, si aggiunge al fratellino Mantaj, 5 anni, e con papà Harjit e mamma Gurpreet lo raggiungerà a Verdello non appena dimesso.

Mamma Gurpreet, 33 anni è casalinga; papà Harjit di professione muratore a Zanica, ha 39 anni.

Tranquilla nella mattinata di Capodanno la situazione in Sala Parto che, invece, ieri, 31 dicembre, aveva visto un boom di nascite verso le ore 13, con ben 4 parti in 60 minuti, concludendo il 2023 con ben 899 nati.

Soddisfazione da parte del Direttore della SC Ostetricia-Ginecologia, Antonella Villa : “Il risultato in positivo delle nascite presso la nostra Sala Parto negli ultimi 2 anni è il frutto del lavoro e dello spirito di collaborazione con il territorio (con i Consultori) e con il personale ostetrico che vi lavora, con il quale abbiamo, dalla fine del 2019, iniziato un percorso di integrazione che ha anticipato i tempi della riforma sanitaria. Questo lavoro ha cominciato a dare i suoi frutti nell’anno 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, con un rallentamento della perdita del numero dei parti rispetto agli anni precedenti, per poi stabilizzarsi e dare numeri positivi, in crescita, negli ultimi due anni. Devo dire un grazie speciale a tutto il personale della struttura complessa da me diretta, dalle Oss, alle ostetriche e ai medici. Il mio ringraziamento, così come al personale dei Consultori, va anche a Paolo Menghini, Direttore della Pediatria, e a tutto il suo staff (medici pediatri/neonatologi, infermiere, oss, ostetriche e puericultrici) che collaborano con noi al Nido e in Patologia Neonatale”.

REPORT PARTI/NATI

N° nati 2023 = 899 nati di cui 9 gemellari (+13 nati rispetto l’anno precedente). Per il secondo anno la Sc di Ostetrica Ginecologia dell’ASST Bergamo ovest registra un aumento nel numero dei nati.

Le Femmine sono 439 e i maschi 460.

La % dei nati italiani è del 42.26%

I tagli cesarei sono stati il 22.4%

N° nati 2022 = 886 nati di cui 6 gemellari (+17 nati rispetto l’anno precedente, 455 Femmine e 431 maschi)

La % dei nati italiani è del 44.2% e stranieri del 55.8%.

I tagli cesarei sono stati il 21%

N° nati 2021 = 869 nati di cui 8 gemellari (427 Femmine e 442 maschi). La % dei nati italiani è del 47.2% e stranieri del 52.8%.

Un ottimo dato riguarda i tagli cesarei che passano dal 25.5% del 2020 al 19.4% del 2021.

Da segnalare che nel 2021, per molti mesi, tutte le pazienti covid-positive venivano trasferite per il parto al Papa Giovanni.

N° nati 2020 * = 875 nati di cui 6 gemellari più un parto a casa ed uno all’Ospedale di Romano che portano i nati a 877 (434 Femmine e 441 maschi più due femmine le nate a casa e a Romano). La % dei nati italiani è del 46.8%, stranieri 53.2%.

N° parti 2019 = 916 di cui 9 gemellari ( 925 nati – 450 M, 475 F, 42.5% Italiani e 57.5 stranieri)

REPORT BOTTI

Durante l’ultimo giorno dell’anno, e le prime ore del 1° gennaio, nei due Pronti Soccorso non vi sono stati accessi per feriti da botti.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest