METROPOLI BOLOGNA. SAN PIETRO IN CASALE – il Sindaco non presenta il Bilancio di previsione 2024, le opposizioni ne chiedono le dimissioni

comunicato stampa | Bologna, 30 dicembre 2023

SAN PIETRO IN CASALE – il Sindaco non presenta il Bilancio di previsione 2024, Consiglio costretto ad approvare l’esercizio provvisorio

Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano della Lega, insieme ai colleghi consiglieri Diego e Sara Mazzanti di Fratelli d’Italia e il civico Antonio Terracciano, evidenziano con preoccupazione l’ennesima criticità nell’amministrazione Pezzoli.

BOLOGNA, 30 DIC – La Giunta del Comune di San Pietro in Casale non ha presentato il bilancio di previsione 2024 e di conseguenza, con i soli voti del gruppo di maggioranza, il Consiglio comunale è stato costretto ad approvare il passaggio all’esercizio provvisorio. ” È un altro duro colpo per l’amministrazione Pezzoli e per i cittadini di San Pietro in Casale ” dichiara Mattia Polazzi della Lega. ” Le dimissioni del Sindaco Pezzoli e della sua giunta devono essere immediate. Questo ennesimo fallimento amministrativo comporta gravi limitazioni per le spese del Comune, aggravando ulteriormente la sfiducia nei cittadini e di banche “, afferma Polazzi. Sara e Diego Mazzanti dei Fratelli d’Italia commentano: ” L’incapacità amministrativa della giunta è lampante. I cittadini sono demoralizzati e non possono più permettersi ulteriori errori che compromettano il futuro di San Pietro in Casale “.

Il passaggio all’esercizio provvisorio aggiunge un pesante ostacolo alla gestione amministrativa, limitando ulteriormente le spese del Comune nei primi mesi dell’anno venturo. Il Partito Democratico sanpierino e il suo Sindaco affrontano un capodanno amaro, mentre la necessità di soluzioni rapide e concrete diventa sempre più urgente per la stabilità e il benessere della comunità locale.

