(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Incidente porto di Bari: Sindacati, serve fare di più per la

sicurezza in ambito portuale

“L’ennesima tragedia che è costata la vita ad un lavoratore portuale

e che rende evidente, ancora una volta, l’importanza della sicurezza,

in particolar modo in un ambito ad alto rischio come quello dei porti

e la necessità di interventi concreti nell’applicazione e

nell’armonizzazioni delle norme vigenti”. Così Filt Cgil, Fit Cisl

e Uiltrasporti, in merito all’incidente mortale avvenuto oggi nel

porto di Bari in cui ha perso la vita un lavoratore di 51 anni.

“Ci stringiamo al dolore della famiglia del lavoratore ucciso –

proseguono le organizzazioni sindacali – e a tutti i suoi colleghi ai

quali esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà”.

“Continueremo a sollecitare il Governo e tutte le parti in causa

affinché si faccia molto di più rispetto al tema della salute e

della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori portuali

rafforzando il

sistema di tutele e di controlli. Sulla base di questi presupposti,

ci aspettiamo una convocazione da parte del Viceministro Rixi, per

riprendere il confronto sul sistema portuale italiano” concludono

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

