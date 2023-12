(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Cestari (ItalAfrica): la Zes unica per il Sud va connessa con il Piano

Mattei

“La Zes unica per tutto il Sud, che ha subito uno slittamento di un paio di

mesi, va inserita nella strategia del Piano Mattei, con le novità

introdotte di recente dal Governo Meloni e l’istituzione della cabina di

regia con l’indicazione di compiti e competenze specifiche per acquisire

nuovi elementi di attrattività e favorire investimenti dall’estero e di

conseguenza nuove opportunità per le pmi meridionali”. Così Alfredo

Cestari, presidente Camera ItalAfrica, sottolineando che il PNRR ha

finanziato con 630 milioni di euro gli investimenti nelle ZES con

l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico del Sud Italia. Abbiamo

sostenuto dal primo momento il ‘Piano Mattei’ della Premier Meloni perché

rappresenta quel modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra

Unione Europea e nazioni africane che come Camera ItalAfrica stiamo

sperimentando con buoni risultati da qualche anno e che nelle Zes trova

ulteriori strumenti efficaci di cooperazione economica e di

intensificazione import-export. Condividiamo inoltre l’obiettivo del ministro

Raffaele Fitto di garantire alla Zona economica speciale unica la sua

attrattività da subito per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno (la

disponibilità del credito d’imposta è fissata in circa 1,8 miliardi), e

contestualmente assicurare la necessaria continuità nel rapporto con le

imprese. Per tutto questo il Piano Mattei che ci vede ancora protagonisti –

aggiunge – è un ulteriore strumento di sviluppo industriale e produttivo

non solo per i Paesi Africani ma anche per le regioni del Sud. In

proposito la nostra azione si svolge attraverso “Sud Polo Magnetico”, che

contiene anche iniziative per l’incoming turistica dall’Africa. Noi di

ItalAfrica partiamo dalle esperienze positive e consolidate negli anni

delle Zes realizzate in ambito Ue ed extra Ue per indicare come rafforzare

il ruolo strategico di queste aree a cominciare dalla ‘governance’.

Inoltre, il Gruppo Cestari in prosecuzione dell’attività riferita al

Progetto Sud Polo Magnetico sta lavorando nel campo “Protocolli energetici”

per ridurre il costo dell’energia per le imprese operanti nelle Zes (dal 1

marzo Zes unica) e più in generale per l’incremento della competitività

delle imprese, sia in maniera diretta, attraverso la consulenza e

l’assistenza tecnica per il sostegno finanziario agli investimenti, sia in

maniera indiretta, attraverso azioni volte al potenziamento delle

infrastrutture materiali ed immateriali. Un’attività che si svolge in forma

sinergica per offrire pari opportunità alle imprese che investiranno e

quindi si localizzeranno al Sud dal 2024 Zes unica”.