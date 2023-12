(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Zona dantesca: visite guidate di fine anno

Domenica 31 dicembre ultimi due appuntamenti alla scoperta della zona dantesca, visite guidate

ad aggregazione libera a cura della Fondazione RavennAntica, realizzate in collaborazione con il

Comune di Ravenna, l’Istituzione Biblioteca Classense e la Regione Emilia-Romagna.

Il programma prevede:

Ore 10.30 Allor si mosse, e io li tenni dietro. L’ “ultimo rifugio” del Sommo Poeta e la zona

dantesca attraverso i secoli.

Visita guidata, in esterno, alla scoperta dei luoghi di Dante a Ravenna (chiostri Francescani,

Tomba e Quadrarco di Braccioforte) a cura di Sara Baldini.

Ore 11.30 La Ravenna di Dante, tra Romanticismo e contemporaneità.

Visita guidata a Casa Dante e ai luoghi danteschi a cura di Veronica Quarti.

Punto di incontro di entrambe le visite: Casa Dante (Via G. Da Polenta 4 – Ravenna)

Costo: 3 € a partecipante oltre al biglietto di ingresso al Museo.

È consigliata la prenotazione.

Ricordiamo anche gli orari di apertura di Museo e Casa Dante: dal martedì alla domenica 10.00 –

17.30 (ultimo ingresso un’ora prima) – chiuso il lunedì.

Aperto eccezionalmente lunedì 1 gennaio 2024 dalle 13 alle 17.30 (ultimo ingresso un’ora prima).

Foto 1: Veronica Quarti durante una visita guidata in zona dantesca

Ravenna, 27 dicembre 2023