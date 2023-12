(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MILLEPROROGHE.LONGI(FDI): RENDIAMO GIUSTIZIA A CHI HA SERVITO COMUNITÀ

“I nostri vigili del fuoco meritano rispetto oltre al continuo ringraziamento per quanto fanno ogni giorno per la comunità. Per questo motivo, non potevamo più accettare il perdurare di un’ingiustizia e cioè la mancanza corresponsione di quanto a loro dovuto per le ore in più in cui hanno prestato servizio durante la pandemia. Si parla di circa 400mila ore di straordinario che verranno pagate con 8,33 milioni di euro stanziati nel decreto milleproroghe. Grazie al Governo Meloni rendiamo giustizia a chi si è messo a disposizione, senza mai tirarsi indietro, al solo scopo di fornire un servizio fondamentale per i cittadini italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati