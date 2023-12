(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA. ROTELLI (FDI), RESPONSABILE E CORAGGIOSA CHE NON CERCA FACILI CONSENSI

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, che si presenta come un atto di responsabilità e coraggio da parte del Governo. Nonostante le difficoltà e le sfide che la Nazione si trova ad affrontare, questa Legge di Bilancio è stata progettata con forza e serietà, ponendo le basi per una crescita sana e strutturale. In un contesto di scarsità di risorse, crisi internazionali, aumento dei costi energetici e inflazione, il Governo Meloni ha dimostrato la sua capacità di concentrare le poche risorse disponibili su un piano chiaro e deciso. La priorità è stata posta sulle fasce più deboli, su coloro che ne avevano maggiormente bisogno, senza dimenticare le imprese e i lavoratori; a partire dal taglio del cuneo fiscale che va a irrobustire gli stipendi più bassi, la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, l’ampliamento della no tax area fino a 8.500 euro, la detassazione dei premi di risultato e del lavoro notturno. Per le famiglie sono previste misure significative, come l’azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli, il bonus asilo, e il Fondo di garanzia per i mutui, soprattutto per le giovani coppie e le famiglie numerose, incentivando così anche la natalità. Infine, desidero segnalare l’accoglimento da parte del Governo dell’Ordine del giorno a mia firma e dell’On. Battistoni, sullo stanziamento di specifiche risorse per l’inserimento tra le categorie usuranti dei lavoratori del distretto della ceramica. Si tratta di un atto significativo che fa seguito a quello accolto dal Senato e che testimonia la grande attenzione del Governo Meloni, dopo decenni di immobilismo, sul comparto della ceramica in relazione alle sue specifiche condizioni e modalità di lavoro e ai conseguenti benefici previdenziali”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente alla Camera.

