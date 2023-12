(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 PNRR. CONGEDO(FDI) QUARTA RATA TAPPA IMPORTANTE PER RILANCIO NAZIONE

“Secondo quanto preannunciato nelle scorse settimane dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, l’Italia ha ricevuto i 16,5 miliardi dalla Commissione europea, frutto del conseguimento accertato di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata del Pnrr. Un risultato raggiunto grazie al lavoro attento del ministro Fitto che certifica l’impegno del governo nell’attuazione del Pnrr e la collaborazione costante con la Commissione europea. Un’altra tappa importante per il rilancio della nostra nazione è stata raggiunta, con buona pace dei tanti detrattori del governo Meloni che vedevano, o forse volevano, un’Italia emarginata e isolata in Europa, ancora una volta dovranno arrendersi all’evidenza”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Finanze, Saverio Congedo.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati