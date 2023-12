Nota Stampa On.Ida Carmina , bocciato emendamento che evitava raddoppio Iva sui pannolini

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 MANOVRA, CARMINA (M5S): CON RADDOPPIO IVA SU ASSORBENTI GOVERNO FA CASSA SU DONNE E VITA NASCENTE

“Con un emendamento alla legge di Bilancio volevamo porre rimedio a una grave ingiustizia: l’aumento, dal 5% al 10%, dell’Iva su assorbenti e prodotti per l’infanzia. Malgrado la stucchevole retorica sul sostegno alla famiglia e alla natalità, in Aula alla Camera maggioranza e Governo lo hanno bocciato.

In un Paese in cui oltre il 63% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese, 14 milioni di cittadini rinunciano alle cure e le rate dei mutui sono insostenibili, l’esecutivo decide di fare cassa sulle donne.

Un fatto stupefacente di fronte alla prima presidente del Consiglio donna della storia, il segnale inequivocabile di quanto Meloni & Co. siano scollati dalla realtà e dal Paese reale”

Lo afferma in una nota la deputata del M5S Ida Carmina