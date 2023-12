(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 La Dott.ssa Caterina Facciolo è la nuova Responsabile dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Semintensiva dell’ASST Sette Laghi.

Caterina Facciolo è la nuova responsabile della SSD Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Semintensiva di ASST Sette Laghi, afferente al Dipartimento cardiotoracovascolare, guidato dalla Dott.ssa Battistina Castiglioni.

Dal 2018 è in servizio all’Ospedale di Circolo, dapprima in Cardiologia e poi, dal 2020, proprio nell’Unità Coronarica, che ora dirige.

La Dott.ssa Facciolo, nata nel 1979, si è laureata in Medicina e Chirurgia con lode nel 2005 all’Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito anche l’abilitazione all’esercizio della professione. Sempre a Roma ha conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, nel 2011, seguita, nel 2019, all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, di una seconda specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore.

La doppia specializzazione in cardiologia e Anestesia e Rianimazione, in particolare, rende la Dott.ssa Facciolo particolarmente idonea a guidare una struttura come l’UTIC e semi-intensiva dell’Ospedale di Circolo.

Numerosi i corsi e i convegni a cui la Dott.ssa Facciolo ha partecipato come discente e come docente, tra i quali spiccano gli eventi dedicati all’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente critico in terapia intensiva cardiologica, l’ecocardiografia e il percorso clinico-gestionale del paziente con ischemia.

La Dott.ssa Facciolo ha, al suo attivo, anche numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere.

Dott.ssa Francesca Mauri

Resp. URP e Comunicazione

ASST Sette Laghi – Varese