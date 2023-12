Invito conferenza stampa concerto Generations 4et del 4 gennaio

(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 INVITO CONFERENZA STAMPA

Giovedì 28 dicembre, ore 11.00 sala Giunta,

Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno

conferenza stampa di presentazione

concerto: “Generations 4et – Fathers and daughters”

L’evento, organizzato dall’associazione Blue in Green, si terrà il 4 gennaio al Teatro

Augusteo di Salerno in anteprima per il Sud Italia e vedrà sul palco due grandi del jazz,

Danilo Rea e Roberto Gatto rispettivamente al pianoforte e alla batteria, esibirsi con le

rispettive figlie Oona e Beatrice alle voci. Un live raffinato dalla grande intensità emotiva.

Interverranno

Valentina Ferrara Presidente Associazione Blue in Green

Franco Alfieri Presidente Provincia di Salerno

Dario Loffredo Assessore Comune di Salerno

Andrea Prete Presidente Camera di Commercio

Modera Valeria Saggese

Al termine della conferenza stampa ci sarà un aperitivo offerto da BAHR | il salotto nel mare