SS77 “DELLA VAL DI CHIENTI”, ANAS: IN CORSO ATTIVITA’ PER RIAPERTURA DOPO INCENDIO DI IERI NELLA GALLERIA “VARANO”

(AGENPARL) – lun 25 dicembre 2023 SS77 “DELLA VAL DI CHIENTI”, ANAS: IN CORSO LE ATTIVITA’ NECESSARIE ALLA RIAPERTURA DOPO L’INCENDIO DI IERI NELLA GALLERIA “VARANO”

· direttrice Foligno-Civitanova Marche chiusa in entrambe le direzioni tra Serravalle di Chienti e Colfiorito

Ancona, 25 dicembre 2023

Sono in corso da parte dei tecnici Anas tutte le attività necessarie alla riapertura della strada statale 77 “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche), attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Serravalle di Chienti (MC) e Colfiorito (PG), dopo l’incendio avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno della galleria ‘Varano’.

L’incendio, originato da un’autovettura che transitava in direzione Foligno, ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel dalle 2:00 di questa notte.

I tecnici Anas intervenuti sul posto hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche del caso per valutare ed avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino degli impianti necessari alla riapertura in sicurezza della galleria.

Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito. Per il traffico in direzione Civitanova Marche è in fase di allestimento l’uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle.

