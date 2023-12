RAI CINEMA OSCAR 2024 | IO CAPITANO NELLA SHORTLIST PAOLO DEL BROCCO: “UN GRANDE TRAGUARDO E ORA UN GRUPPO DI AZIENDE ITALIANE A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA”

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 [Immagine che contiene testo, Carattere, logo, Elementi grafici Descrizione generata automaticamente]

OSCAR 2024: IO CAPITANO NELLA SHORTLIST

PAOLO DEL BROCCO: “UN GRANDE TRAGUARDO

E ORA UN GRUPPO DI AZIENDE ITALIANE A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA”

Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 titoli in gara per l’Oscar nella categoria del Miglior Film Internazionale.

“Io Capitano di Matteo Garrone raggiunge un altro grande traguardo, riuscendo ad affermarsi in una competizione di altissimo livello, dove gareggiano i film più apprezzati su tutta la scena internazionale – afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto il film.

La potenza della narrazione e la forza della storia stanno spingendo il film oltre ogni confine, il grande talento di Matteo Garrone nel raccontare l’odissea dei due ragazzi protagonisti, arriva realmente a toccare il cuore di tutti.

La strada verso l’Oscar è però ancora lunga e per poter competere con i migliori 15 film del mondo è necessario svolgere ogni attività diretta a sostenere il film nella corsa alla cinquina dei finalisti. Per affrontare questo viaggio si stanno mobilitando alcune grandi aziende italiane che si affiancheranno a Rai Cinema e al Ministero della Cultura per dare un sostegno concreto alla campagna Oscar: Enel, Trenitalia, Arsenale. Uniamo le forze per una grande operazione culturale a favore dell’arte e del talento italiano nel mondo.